СМИ узнали о запрете строительства на участке Ротенберга в Финляндии

Силы обороны Финляндии через суд добились запрета на строительство нового объекта на территории участка, принадлежащего российскому предпринимателю Борису Ротенбергу. Об этом со ссылкой на данные суда пишет финское издание Ilta-Sanomat.
По данным издания, речь идет об участке, который российский предприниматель приобрел в 2004 году в районе города Ханко. На этой территории уже расположена роскошная вилла в итальянском стиле, пишет Ilta-Sanomat. В декабре 2016 года комитет по экологии города Ханко разрешил владельцу построить на территории участка еще и гостевой дом площадью 350 кв. м.
Однако против строительства нового объекта выступила финская армия, владеющая полигоном Синдален неподалеку от участка. Полигон используется для артиллерийских стрельб, и финские военные указали на то, что строительство жилых помещений в непосредственной близи от этой зоны противоречит нормам безопасности. В частности, угрозу для людей, находящихся в доме, может представлять шум от разрывов снарядов. Административный суд Хельскинки несколько раз отклонял апелляцию военных, однако в начале ноября 2018 года все же согласился с доводами армии. Как отмечается в заявлении суда, тот факт, что в районе, подвергаемом воздействию шума с полигона, уже имеются жилые дома, не оправдывает возможное увеличение числа людей, оказывающихся в зоне риска.
Как пишет Ilta-Sanomat, финский деловой партнер Ротенберга, предприниматель Ово Нииникето удивился решению суда и предположил, что в будущем оно ограничит развитие всей территории близ полигона.
Бизнесмен Борис Ротенберг имеет двойное гражданство — России и Финляндии. Он и его брат Аркадий Ротенберг являются совладельцами СМП Банка. В 2014 году братья Ротенберги были включены в санкционные списки США. В санкционном списке ЕС Борис, в отличие от Аркадия, не числится.