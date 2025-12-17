Шойгу обсудил с главой Совбеза Таджикистана нападение на школу в Одинцово

Нападение на школу в Одинцово произошло 16 декабря. Погиб десятилетний ученик четвертого класса, гражданин Таджикистана. МИД республики вызвал российского посла, Москва выразила соболезнования семье погибшего мальчика

Сергей Шойгу (Фото: Администрация Президента России)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим таджикистанским коллегой Юсуфом Рахмоном нападение подростка на Успенскую общеобразовательную школу в подмосковном Одинцово, сообщили в пресс-службе Совбеза России.

«Было отмечено, что правоохранительными органами принимаются необходимые меры для объективного расследования всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении.

Нападение на школу произошло 16 декабря. 15-летний девятиклассник пришел туда с ножом, ранил охранника и несколько учеников. Десятилетний ученик четвертого класса погиб, охранника госпитализировали. Нападавший был задержан. СК возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство — ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК.

Погибший мальчик — гражданин Таджикистана. МИД республики осудил нападение «на почве национальной ненависти» и вызвал российского посла Семена Григорьева. «Ему была вручена нота с требованием провести российской стороной незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона», — заявило внешнеполитическое ведомство.

В МИД России выразили соболезнования родным погибшего ученика и сообщили, что российская сторона оперативно направила предложение о содействии в посольство Таджикистана.