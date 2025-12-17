 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Foreign Affairs рассказала о реальной угрозе Европе

Европа должна воспользоваться сложившимся кризисом, укрепить оборонную промышленность и финансовые рынки, иначе она рискует так и остаться в зависимости от США на фоне противостояния с Россией и Китаем, считают авторы FA
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Продолжающиеся бои на Украине и сокращение поддержки со стороны США заставили Евросоюз активизировать экономические и финансовые реформы, но они по-прежнему носят сдержанный характер, считают авторы Foreign Affairs. По их мнению, странам Европы необходимо более эффективно использовать сложившийся кризис, в противном случае они рискуют оказаться в еще более худшем положении.

Авторы публикации:

Дуглас Редикер — управляющий партнер компании International Capital Strategies и внештатный старший научный сотрудник Института Брукингса. Ранее он представлял США в Международном валютном фонде.

Хайди Кребо-Редикер — старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший экономист Госдепартамента.

По мнению авторов, Европе до сих пор не хватало политической воли принимать решения до того, как этого потребуют обстоятельства. Именно это нежелание привело Европу к нынешнему положению, когда ни ее традиционный союзник США, ни ее противники и конкуренты, включая Россию и Китай, не видят в европейцах способности действовать согласованно.

Хорошим шагом, который позволит странам ЕС заявить о себе, станет решение продлить заморозку российских активов, которое будет принято не единогласного, а коллективным большинством, полагают эксперты. Этот вопрос страны блока планируют обсудить на саммите, который состоится 18–19 декабря.

Боррель предупредил Европу о рисках стать «вассалом Америки»
Политика
Жозеп Боррель

«Если Европа не воспользуется этим кризисом и продолжит двигаться вразрез с реальностью, она окажется уязвимой перед Трампом и другими иностранными игроками, стремящимися ее расколоть, что поставит под угрозу безопасность и геополитическую значимость ЕС», — говорится в статье. Москва называла любые действия со своими активами воровством, ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы.

Отдельное внимание авторы Foreign Affairs уделили единому рынку капитала, который Европа пытается создать на протяжении последних 20 лет. По их оценкам, завершение этого проекта позволило бы Европе использовать собственные сбережения, направляя триллионы евро в предприятия, инфраструктуру и оборонную промышленность. «Но пока что рынки капитала континента малы и фрагментированы, и каждая страна сохраняет свои собственные правила во всем, от банкротства до налогообложения и пенсионного обеспечения», — говорится в материале.

Призыв к укреплению обороноспособности Европы прозвучал после того, как Трамп заявил о намерении сократить обязательства США по обеспечению европейской безопасности. Он неоднократно критиковал европейских союзников по НАТО за отказ увеличить расходы на оборону. Поддержка безопасности США в Европе настолько значительна, что обороноспособность континента «может пошатнуться» всего за несколько недель без нее, писал ранее Bloomberg.

Однако смена приоритета Европы в сторону перевооружения и наращивания оборонной промышленности «застала врасплох» европейские банки. Финансовые организации Европы, которые в основном ориентируются на критерии ESG, привыкли относиться к оборонным компаниям как к «репутационной обузе», отмечало агентство.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Европа США кризис экономические реформы

