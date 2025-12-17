Эстония предложила ужесточить визовые меры для борьбы с теневым флотом

Страны ЕС обсуждают отказ в услугах государствам, под чьими флагами ходят суда теневого флота. Эстонский премьер назвал эти суда «бомбой замедленного действия» для экологии

Страны ЕС обсуждают новые меры против судов, которые они относят к российскому теневому флоту, включая визовые и торговые ограничения и отказ в услугах государствам, под чьими флагами ходят эти танкеры, заявил премьер Эстонии Кристан Михал.

«Эстония активно сопровождает эти суда, запрашивает документы, иногда задерживает их. Вопрос в том, можем ли мы сделать больше? Ответ — да», — сказал он (цитата по Bloomberg).

По мнению Михала, суда теневого флота зачастую старые и незастрахованные, они «представляют собой бомбу замедленного действия» для экологии, способную «взорваться в любой момент». «Это очень, очень большая проблема. Потому что если с этими кораблями что-то случится, кто будет справляться с последствиями?» — задался вопросом он.

В ноябре министры иностранных дел ЕС договорились подготовить дополнительные ограничения против теневого флота как часть новых пакетов санкций. В частности, они намерены обсудить вопрос «активизации взаимодействия» со странами, которые регистрируют суда теневого флота, и рассмотреть предложения Польши, в числе которых — возможность властей подниматься на борт.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в понедельник, что блок «теперь будет вводить санкции против судов теневого флота на постоянной основе, принимая решения ежемесячно».

Россия считает западные санкции незаконными и обещает подготовить соразмерный ответ. «Попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту, — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — заявлял президент Владимир Путин.