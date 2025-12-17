Как Пекин прибег к зоологическому оружию в конфликте с Токио КНР наращивает экономическое и военное давление на Японию из-за тайваньской проблемы

Китай на фоне стремительного ухудшения отношений с Японией забирает своих панд из Токио. Причина — высказывания премьера Санаэ Такаити о Тайване, которые в КНР сочли угрозой безопасности страны. Подробнее — в статье РБК

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Японцы прощаются с пандами: 16 декабря в токийском зоопарке Уэно выстроилась очередь в тысячи человек, чтобы в последний раз взглянуть на четырехлетних близнецов Сяо-Сяо и Лей-Лей. Администрация зоопарка была вынуждена ограничить время наблюдения за животными примерно до одной минуты на посетителя. Причина такого ажиотажа в том, что панды принадлежат Китаю, срок их аренды истекает в конце января, и Пекин решил ее не продлевать. 27 декабря панд отправят на 30-дневный карантин и до 31 января вернут Китаю.

«Панда-дипломатия» — инструмент «мягкой силы» внешней политики КНР — традиционно сопровождала периоды сближения с другими странами. В Японии китайские панды находились более полувека. Их возвращение стало еще одним симптомом обострения в японо-китайских отношениях, вызванного заявлениями японского премьер-министра Санаэ Такаити о тайваньском вопросе.

Как слова Такаити вывели власти КНР из себя

Кризис начался с того, что 7 ноября, отвечая на вопросы депутатов парламента, Такаити сказала, что возможное нападение Китая на Тайвань может подпасть под категорию «ситуации, угрожающей выживанию» Японии. В японском праве этот термин, введенный в 2015 году, открывает путь к коллективной самообороне — вплоть до участия национальных Сил самообороны в конфликте при прямой угрозе территории страны или жизни ее граждан.

Прежние премьер-министры предпочитали «стратегическую двусмысленность», говоря о неприемлемости эскалации в Тайваньском проливе, но не связывая ее с механизмами коллективной обороны. Комментируя реплику Такаити, в МИД и Минобороны Японии сразу подчеркнули: решение в каждом конкретном случае будет приниматься «после всесторонней оценки всей информации».

Но реакция Пекина была крайне острой. На следующий день после выступления Такаити китайский генеральный консул в Осаке Сюэ Цзянь заявил в соцсети X, что «голову, которая безрассудно высовывается, нужно отсечь без колебаний». Токио направил посольству КНР протест. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь признал, что публикация Сюэ, впоследствии удаленная, была «личной реакцией», но обвинил Такаити в подрыве духа соглашений 1972 года, согласно которым Токио признает и уважает пекинскую политику «одного Китая».

После гражданской войны в Китае, завершившейся в 1949 году победой коммунистов, прежнее правительство, возглавлявшееся лидером националистической партии «Гоминьдан» Чан Кайши, перебралось с материкового Китая на остров Тайвань и продолжало настаивать, что является единственной легитимной властью. До 1970-х годов подобного мнения придерживалась и значительная часть международного сообщества: представительство в ООН было у Китайской Республики (Тайвань), и большинство стран не признавало коммунистическое правительство Китайской Народной Республики. Однако в 1971 году Тайбэй утратил место в ООН, а со временем и дипломатическую поддержку. В сентябре 1972 года в Пекине было подписано совместное китайско-японское коммюнике, в соответствии с которым Токио признал власти КНР единственным законным китайским правительством и которое привело к нормализации отношений между двумя странами. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и еще 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, тогда как Тайбэй отвергает модель «одна страна — две системы», предложенную КНР.

Позднее Такаити заявила, что, говоря о возможном задействовании Сил самообороны, не подразумевала изменения политики Японии, и пообещала в дальнейшем воздержаться от «категоричных оценок гипотетических ситуаций». Однако на протяжении последующего месяца ее слова продолжили подвергаться критике как со стороны властей, так и со стороны государственных СМИ КНР. 21 ноября Пекин решил обратиться к авторитету ООН. Постоянный представитель Китая при организации Фу Цун направил открытое письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором назвал Токио агрессором и предостерег: «Если Япония посмеет предпринять попытку вооруженного вмешательства в обстановку по обе стороны Тайваньского пролива... Китай будет решительно осуществлять свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и международным правом, твердо защищая свой суверенитет и территориальную целостность». А посольство КНР в Токио на следующий день напомнило японским властям о «положениях о вражеском государстве» в Уставе ООН: ст. 53, 77 и 107 документа закрепляют право союзников по антигитлеровской коалиции на упреждающие действия в отношении бывших стран «оси», включая Японию, в случае возобновления ими агрессивной политики.

По мере разгорания дипломатического скандала в регионе усилилась активность военно-воздушных сил. 6 декабря истребитель J-15 ВВС КНР активировал свои системы наведения на японские F-15 в районе Окинавы. 11 декабря стратегические бомбардировщики Китая и России осуществили совместное патрулирование неподалеку от западного побережья Японии, что побудило Токио поднять в воздух истребители. А 12 декабря Япония и США провели в регионе совместные учения.

Как в конфликт оказались вовлечены США и Европа

Одновременно с военно-политическим давлением Китай прибег и к экономическому. 14 ноября правительство КНР рекомендовало своим гражданам воздержаться от туристических поездок в Японию (ранее на них приходилось около четверти всего турпотока в страну) и рассмотреть альтернативные японским варианты получения образования за рубежом. Авиакомпании отменили 40% декабрьских рейсов между материковым Китаем и Японией, сообщил телеканал CCTV. 19 ноября Китай ввел запрет на импорт японских морепродуктов. В МИД КНР заявили, что «даже если бы японские морепродукты экспортировались в Китай, в нынешних условиях для них не нашлось бы рынка сбыта». The Economist утверждает со ссылкой на подсчеты японского аналитического центра Nomura Research Institute, что потери японского бизнеса от дипломатического кризиса могут составить ¥2,2 трлн ($14,2 млрд).

Эскалация затронула и сферу культуры. В конце ноября в Китае были отменены показы японских фильмов и выступления японских музыкантов, причем певицу Маки Оцуки вывели со сцены прямо посреди песни. «Эти высказывания [Такаити] серьезно задели чувства китайского народа и отравили атмосферу для [культурных] обменов между двумя странами», — пояснила официальный представитель МИД КНР Мао Нинь.

Пытаясь сгладить конфликт, японские власти неоднократно подтверждали свою приверженность коммюнике 1972 года, а в конце ноября в ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal. По ее данным, китайский лидер Си Цзиньпин созвонился с Трампом, после чего тот связался с Такаити и посоветовал ей не провоцировать Пекин. Тем не менее публично по этой теме ни Трамп, ни другие представители США не высказывались.

И Токио, и Пекин пытаются заручиться поддержкой европейских держав в разрастающемся скандале. По информации Nikkei Shimbun, 10 декабря советник по национальной безопасности Японии Кейити Итикава провел телефонный разговор с немецким коллегой Гюнтером Зауттером. Звонок состоялся спустя два дня после встречи главы МИД КНР Ван И с германским коллегой Йоханном Вадефулем в Пекине, на которой Ван обвинил Японию в недостаточном осмыслении своего военного прошлого. Заочные дипломатические дуэли имели место в Великобритании и Франции: Ван И встретился с советником по нацбезопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом и главой МИД Франции, а Итикава провел переговоры с Пауэллом и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

16 декабря МИД КНР в очередной раз потребовал от Такаити отозвать свое заявление. «По ключевым вопросам Япония по-прежнему «выдавливает пасту из тюбика» и «закапывает гвозди», пытаясь затуманить суть и выйти сухой из воды», — заявил официальный представитель ведомства Го Цзякунь. Однако японский премьер осталась непреклонна и отказалась дезавуировать свои слова, хотя и пояснила, выступая в парламенте: «Я осознаю, что мой ответ мог быть воспринят как выходящий за рамки традиционной позиции правительства».