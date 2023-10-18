Вучич назвал «странной вещью» введение Болгарией налога на российский газ

Вучич удивился тому, что Болгария ввела акциз на транзит газа из России

Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Решение Болгарии ввести налог на российский газ, который по ее территории транзитом поступает в Сербию и Венгрию, является странным, заявил сербский президент Александр Вучич, передает «Дневник».

«Мы и венгры отреагировали вчера совместным заявлением <...> странные вещи происходят: газ снова скачет, нефть снова скачет», — сказал он.

По словам Вучича, у Сербии есть запас дизеля на 65 суток, нефти — на 73 дня, запасы газа составляют 700 млн куб. м. Он сказал, что если стране «перекроют» подачу газа, то она будет «в беде». Но при этом Сербия подготовлена к подобному развитию событий лучше, поскольку ее газовые хранилища заполнены на 100%.

Болгария будет собирать налог в размере 20 болгарских левов ($10,7, или 1020 руб.) за мегаватт·час (1 МВт·ч равен примерно 95 куб. м газа) с сетевых операторов и конечных импортеров. Исключение сделано для СПГ. По подсчетам «Euractiv Болгария», сбор принесет Софии почти 2,4 млрд левов в год (около $1,29 млрд, или 126 млрд руб.).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что, таким образом, могут быть созданы угрозы поставкам газа, в случае со странами ЕС это «противоречит европейской солидарности, правилам» и неприемлемо.