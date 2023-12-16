Нидерланды сняли возражения по присоединению Болгарии к Шенгенской зоне

Нидерланды дали согласие на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, следует из записки, направленной парламенту уходящим в отставку и.о. статс-секретаря министерства юстиции и безопасности Эрик ван дер Бург.

«Поскольку мы ранее установили, что Болгария провела конституционные реформы должным образом, мы пришли к выводу, что она отвечает требованиям для вступления в Шенгенскую зону и может присоединиться к ней» — приводит текст заявления голландская газета NU.nl.

Ван дер Бург подчеркнул, что Болгария должна продолжить работу над «прочными границами». Ранее Нидерланды заблокировали вступление страны в Шенген из-за опасений относительно надежности границ — вопроса нелегальной миграции, а также из-за проблем с верховенством закона и борьбой с коррупцией.

Эксперты стран Евросоюза, Еврокомиссии и наблюдатели от европейских специальных служб работали в Болгарии с 22 по 24 ноября 2023 года. Согласно их заключению, Болгария отвечает всем условиям, которые необходимы для применения в полном объеме всех положений шенгенского законодательства.

Помимо Нидерландов, против вступления Болгарии в Шенген выступала Австрия. В начале декабря газета Kurier узнала, что власти могут смягчить вето на вступление страны Болгарии в Шенгенскую зону взамен на более жесткий контроль сухопутных границ.