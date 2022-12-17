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NYT узнала о попытке США предотвратить атаку ВСУ на Герасимова

NYT узнала, что США отговаривали Киев от попытки атаковать главу Генштаба Герасимова
Разведка США узнала о намерении главы российского Генштаба Валерия Герасимова приехать на линию фронта весной и попыталась отговорить Киев от атаки из опасений, что это приведет к эскалации, пишет газета
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов (Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости)

Сотрудники разведки США узнали, что глава российского Генштаба Валерий Герасимов собирался приехать на линию фронта в ходе военной операции на Украине, но скрыли эту информацию от украинской стороны из опасений, что та может организовать атаку на генерала, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По утверждению газеты, поездка Герасимова состоялась в апреле, куда именно — не уточняется. Хотя США не стали делиться с Украиной разведывательной информацией, украинская сторона узнала о планах главы российского Генштаба, пишет издание.

В статье говорится, что после этого выскопоставленные американские чиновники, согласовав свои действия с Белым домом, попросили украинскую сторону отменить атаку на позиции генерала, но та якобы уже началась. Как пишет NYT, США опасались, что гибель главы российского Генштаба могла привести к дальнейшей эскалации конфликта и обострению отношений Москвы и Вашингтона.

Российская сторона не сообщала о подобных поездках Герасимова. Летом Минобороны передавало, что глава Генштаба проверил группировки российских войск, задействованных в военной операции на Украине, но не уточняло, где это произошло. 17 декабря в Кремле сообщили, что Герасимов вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и командующим группировкой войск в зоне военной операции Сергеем Суровикиным накануне участвовал во встрече с президентом Владимиром Путиным; тот ознакомился с работой объединенного штаба войск, заслушал доклад о ходе боевых действий и провел совещание и отдельные встречи с командующими.

В мае NYT сообщала, что Соединенные Штаты передают Украине разведывательные данные, которые использовались для ударов по российским военным. Как утверждала газета, передаваемая Вашингтоном информация включает в себя ожидаемые передвижения российских войск. За месяц до этого Джон Кирби, который тогда занимал должность пресс-секретаря Пентагона, допускал, что разведданные, которые США передают Украине, могут быть использованы для наступательных операций. Позднее он заявил, что у Киева есть собственные возможности в сфере разведки для этих целей.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США Украина разведка Валерий Герасимов
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