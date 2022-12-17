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Шеф полиции Польши раскрыл детали взрыва подаренного в Киеве гранатомета

Глава полиции Польши раскрыл детали взрыва подаренного ему в Киеве гранатомета
Во время поездки на Украину генералу подарили два противотанковых гранатомета, заверив, что они были использованы и не представляют угрозы. Однако один из них взорвался, когда генерал хотел его передвинуть
Ярослав Шимчик
Ярослав Шимчик (Фото: Waldemar Deska / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Главный комендант польской полиции генерал Ярослав Шимчик, пострадавший при взрыве в комендатуре подаренного ему на Украине гранатомета, рассказал
RMF FM, что инцидент произошел, когда он хотел передвинуть подарки.

По данным RMF FM, во время поездки на Украину генералу подарили два противотанковых гранатомета, предположительно RGW-90. Один гранатомет, переделанный под аудиоколонку, ему преподнес в подарок глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Второй Шимчик получил от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука. Оба заверили его, что оружие было использовано, не имеет разрывного заряда и не представляет угрозы.

Вернувшись в Варшаву, генерал оставил подарки в помещении рядом со своим кабинетом. На следующий день глава полиции решил переставить гранатометы. Когда он передвигал один из них, произошел взрыв.

«Взрыв был мощный. Ударной волной пробило пол, а с другой стороны повредило потолок», — рассказал Шимчик.

Прокуратура в ближайшее время допросит генерала как свидетеля.

Ранее в МВД Польши сообщили, что возле кабинета главного коменданта польской полиции взорвался один из подарков, которые тому вручили во время рабочего визита на Украину 11–12 декабря. Шимчик получил легкое ранение и был госпитализирован. Пострадал также гражданский сотрудник полиции, ему не потребовалась госпитализация. Взрыв произошел в помещении, примыкающем к кабинету генерала. По словам представителя ведомства, это засекреченное помещение, где «размещены устройства, связанные с обеспечением охраны объектов». Польская сторона потребовала от Киева разъяснений.

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Польша полиция взрыв гранатомет Украина
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