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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за «кровавой посылки»

МИД Украины: посольство в Мадриде оцепили из-за «кровавой посылки»
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Испанская полиция оцепила здание посольства Украины в Мадриде после получения подозрительной посылки. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает «НВ».

«В украинское посольство в Испании также поступил окровавленный пакет вроде тех, которые ранее поступили другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности», — сказал он.

Ранее об оцеплении территории украинского посольства в Мадриде сообщал канал RTVE.

Днем МИД Украины сообщил, что в посольства Украины в Будапеште, Амстердаме, Варшаве, Загребе и Риме, в генконсульства в Неаполе и Кракове, а также консульство в Брно поступили «кровавые посылки» с глазами животных. В Ватикане вход в квартиру посла подвергся нападению вандалов, а в посольство в Казахстане пришло сообщение о минировании, которое не подтвердилось. Украинское представительство в США получило письмо с ксерокопией «критической статьи об Украине».

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба счел происходящее «хорошо спланированной кампанией террора и запугивания посольств Украины» и призвал иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских посольств.

30 ноября на территории посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. Взорвалось отправление, которое пришло на  имя посла страны в Испании Сергея Погорельцева. Ее открыл комендант дипмиссии, отвечающий за охрану, он получил легкое ранение руки.

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Теги
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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