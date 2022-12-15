В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок с Украины

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В Варшаве у кабинета главного коменданта польской полиции взорвался один из подарков, полученных им во время рабочего визита на Украину, сообщили в Министерстве внутренних дел Польши, передает «Польское радио».

«Взорвался один из подарков, которые получил комендант во время рабочего визита на Украину 11-12 декабря этого года, где он встретился с руководством Полиции и Службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Это был подарок от одного из руководителей украинских служб», — сообщили в министерстве.

Главком полиции получил легкое ранение и находится в госпитале. Гражданский сотрудник Главного управления полиции также получил легкие ранения, не потребовавшие госпитализации.

Варшава потребовала от Киева разъяснений, сообщили в МВД.

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