Песков объяснил слова Путина о значимом результате СВО

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Одной из главных целей для ввода российских войск на Украину была защита проживающих в Донбассе людей, за счет выполнения этого и произошло присоединение новых регионов, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В рамках защиты людей образовались эти новые территории <…> Вот о чем говорил президент», — рассказал он.

При этом, продолжил Песков, «предстоит много работы по освобождению территорий». Представитель президента пояснил, что имеет в виду часть ДНР.

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