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СМИ узнали об отставке очередного посла США на Украине
На фоне продолжающегося украинского скандала и разворачивающегося из-за него процесса импичмента Трампа в Киеве вновь должен смениться глава диппредставительства США. К нынешнему поверенному есть претензии у Трампа и Помпео
Билл Тейлор (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В ближайший месяц временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост, сообщает NBC со ссылкой на источники в руководстве США. Тейлор является одним из ключевых свидетелей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

Тейлор представляет Белый дом в Киеве с июня 2019 года, когда Вашингтон отозвал предыдущего посла на Украине Мэри Йованович. По информации WSJ, Трамп отозвал Йованович после многочисленных жалоб на нее от личного адвоката Рудольфа Джулиани и других своих людей. Издание связывало отзыв с тем, что Йованович не поддерживала давление на официальный Киев для расследования работы сына политического конкурента Трампа, Джозефа Байдена, в украинской компании Burisma. Версия, что Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского с целью добиться возобновления расследования против Хантера Байдена, позднее послужила поводом для начала процесса импичмента.

Тейлор, также дававший показания по делу об импичменте, был подвергнут критике президента США, пишет NBC. Дипломатов, которые давали показания перед конгрессменами, Трамп назвал Never Trumpers (Never Trump («Нет Трампу») — это название движения в республиканской партии, которое выступает против нынешнего президента). По словам источника NBC, Тейлор должен покинуть пост 2 января, до визита на Украину госсекретаря Майка Помпео. Помпео вряд ли посетит Киев, пока Тейлор не покинет этот пост, утверждает телеканал. «Помпео не хочется оказаться на одном фото с Тейлором», — подтвердил источник телеканала в конгрессе.

NBC не называет имен кандидатов на вакантный пост. Издание «Страна.ua» со ссылкой на слова бывшего депутата Рады Сергея Лещенко утверждает, что вероятным претендентом на должность посланника США может быть Кит Дейтон — руководитель Европейского центра имени Маршалла по вопросам безопасности. Об этом пишет и американское издание Politico. Однако Politico называет имя еще одного претендента на этот пост — исполняющего обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филиппа Рикера.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, посол, Госдеп
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