Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками. По ее словам, это произошло спустя несколько дней после того, как сам Сергей и его дочь Юлия отметили свои дни рождения.

«Все его звонки длятся не более 5 минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить», — сказала Виктория Скрипаль.

По ее словам, за время разговора дядя успел сообщить, что не намерен возвращаться в Россию. Также он выразил уверенность в том, что с его отравлением связаны Александр Петров и Руслан Боширов.

Виктория Скрипаль также заявила, что Сергей Скрипаль не позвонил на день рождения своей матери. «Бабушка была очень расстроена», — сказала она.

Местонахождение самого экс-сотрудника ГРУ и его дочери по-прежнему держится в тайне. В середине мая квартира Юлии Скрипаль на Давыдковской улице на западе Москвы была выставлена на продажу. За три месяца до этого была продана и машина. Занимается этими вопросами по доверенности подруга Юлии Скрипаль.





