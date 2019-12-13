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В Госдуме оценили продление санкций ЕС против России

Продление санкций Евросоюза в отношении России связано с его желанием получить выгоду в области геополитики. Об этом РБК заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Федоров отметил, что выгода Евросоюза от введения санкций заключается не в деньгах, а геополитике: «Они осуществляют определенное управление процессами в России, российскими элитами».

«В чем логика санкций вообще — запрет права собственности тех людей в России, имеющих капиталы, которые американцев и европейцев не устраивают — тем самым ослабление России. Страна ослабевает, значит, у них есть геополитический выигрыш в финансовой области, в торговых отношениях, в валютных и инвестиционных», — сказал депутат.

ЕС может снять ограничения, когда Россия прекратит давать «поводы санкционного характера», которые позволяют присоединиться к санкциям большому количеству государств.

«То есть решение по территориальным вопросам переведем в категорию международного права, то есть восстановления границ 1945 года. Недостаточно иметь референдума по Крыму, нужно еще иметь решение суда о том, что мы восстанавливаем территорию незаконно отторгнутую от нас в 1991 году», — сказал Федоров.

Другой причиной для отмены санкций он считает отказ от «российской уязвимости». «Когда российские предприниматели и госкомпании не будут судиться за рубежом, и, соответственно, зарубежные суды не смогут управлять институтом собственности в России, в том числе выполнять санкционную политику», — уточнил депутат.

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, напротив, считает, что ЕС не заинтересован в санкциях, а подобные ограничения связаны с продвижением США своих национальных интересов. «В принципе, все то, что было тайным, становится все более явным. Америка и раньше преследовала свои национальные интересы, и способы достижения были разные. Сейчас она поняла, что не может быть «солнцем» для всего мира и поэтому решила сфокусироваться на более четком положении достижения своих национальных интересов», — заявил Завальный.

Ранее ЕС на полгода продлил экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекал в январе этого года. Изначально ограничения ввели 31 августа 2014 года, с тех пор санкции регулярно продлеваются. В отношении России также действуют санкции, введенные после присоединения Крыма, они действуют до 23 июня 2020 года.

Теги: санкции, ЕС, новости РБК, Госдума
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