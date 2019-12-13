В Госдуме оценили продление санкций ЕС против России

Продление санкций Евросоюза в отношении России связано с его желанием получить выгоду в области геополитики. Об этом РБК заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Федоров отметил, что выгода Евросоюза от введения санкций заключается не в деньгах, а геополитике: «Они осуществляют определенное управление процессами в России, российскими элитами».

«В чем логика санкций вообще — запрет права собственности тех людей в России, имеющих капиталы, которые американцев и европейцев не устраивают — тем самым ослабление России. Страна ослабевает, значит, у них есть геополитический выигрыш в финансовой области, в торговых отношениях, в валютных и инвестиционных», — сказал депутат.

ЕС может снять ограничения, когда Россия прекратит давать «поводы санкционного характера», которые позволяют присоединиться к санкциям большому количеству государств.

«То есть решение по территориальным вопросам переведем в категорию международного права, то есть восстановления границ 1945 года. Недостаточно иметь референдума по Крыму, нужно еще иметь решение суда о том, что мы восстанавливаем территорию незаконно отторгнутую от нас в 1991 году», — сказал Федоров.