ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,02 67,34 EUR Нал. 78,54 76,79 USD Бирж. 68,15 +0,43 EUR Бирж. 77,57 +0,31 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6477,90 +168,00 IMOEX 2280,81 +0,25% RTSI 1054,11 -0,27% Brent 72,71 -0,08% DJIA 25313,14 -0,77% Nasdaq 7839,11 -0,67%
Бомбардировщики Ту-22М3 пройдут глубокую модернизацию для ВКС
Лента новостей
«Матрешку» перезагрузили: что произошло с российским беспилотником 10:59, Авто Спасатели установили связь с севшим в горах Таджикистана Ми-8 10:57, Общество Почему крипторынок опустился до нового минимума 10:57, Крипто Россия выиграла медальный зачет чемпионата Европы по летним видам спорта 10:44, Спорт Бомбардировщики Ту-22М3 пройдут глубокую модернизацию для ВКС 10:38, Политика Теннисист Михаил Южный — РБК: «Ухожу из большого спорта в отличной форме» 10:33, Партнерский материал Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб. 10:26, Экономика Более 260 человек пострадали при обрушении помоста на фестивале в Испании 10:18, Общество КНДР и Южная Корея утвердили место и время нового совместного саммита 10:13, Политика На дне: что происходило с акциями компаний после рекордных падений 09:57, Quote Более 50 детей из лагеря в Дагестане попали в больницу с отравлением 09:55, Общество Депутат Рады раскритиковал приветствие «Слава Украине!» 09:44, Политика FT узнала о плане Дерипаски передать ВТБ часть акций En+ из-за санкций 09:37, Бизнес «Барселона» одержала волевую победу в матче за Суперкубок Испании 09:31, Спорт В землетрясении на юго-западе Китая пострадали пять человек 09:27, Общество Трамп оценил допущение о направленном против него заговоре ФБР и Минюста 09:24, Политика Минприроды сократило расходы на нацпроект по экологии 08:50, Бизнес Вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в горах Памира 08:42, Общество МЧС отправило вертолет для спасения застрявших в горах на Алтае туристов 08:25, Общество В Госдуме предложили уточнить понятие «колбаса» 08:17, Общество Цены на минтай выросли на четверть из-за спроса в Китае и Европе 08:04, Бизнес «Яндекс.Маркет» допустил на свою площадку китайского конкурента 07:30, Технологии и медиа Турецкие рыбаки обстреляли греческие рыболовецкие лодки в Эгейском море 06:30, Общество На Тайване жертвами крупного пожара в больнице стали девять человек 05:59, Общество Политковский опроверг версию убийства Листьева из-за доходов от рекламы 05:25, Общество В ФРГ увидели боязнь США сотрудничества Москвы и Берлина 04:49, Политика Группа МиГ-31 совершила беспосадочный перелет в Арктику длиной 4 тыс. км 04:47, Общество Женщина и ребенок погибли при пожаре в Хабаровском крае 04:09, Общество
Бомбардировщики Ту-22М3 пройдут глубокую модернизацию для ВКС
Политика, 10:38
0
Бомбардировщики Ту-22М3 пройдут глубокую модернизацию для ВКС

«Туполев» по контракту с Минобороны в 2019 году начнет глубокую модернизацию парка дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3, заявил гендиректор компании Александр Конюхов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, первую партию, которую модернизируют, военное ведомство определит по результатам испытаний. Конюхов подчеркнул, что в 2018 году глубокая модернизация ракетоносцев производиться не будет. Масштаб работ не указан.

В то же время в апреле Казанский авиационный завод (КАЗ) — производитель Ту-22М3 — сообщал, что модернизированная версия бомбардировщика (Ту-22М3М) поднимется в воздух уже в августе 2018 года.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, имеющий на вооружении ракеты Х-22 и Х-32 и фугасные авиабомбы различной мощности. В 2018 году на Ту-22М3 была испытана новейшая гиперзвуковая противокорабельная ракета «Кинжал». Он был принят на вооружение ВВС СССР в 1989 году и серийно производился до 1993 года. Ту-22М3 принял участие в различных вооруженных конфликтах, в частности, в Таджикистане, Чечне, Южной Осетии и операции в Сирии. Россия, единственная из постсоветских стран сохранившая на вооружении Ту-22М3, имеет 62 такие машины.

Теги: модернизация , Туполев , дальние бомбардировщики Ту-22МЗ
Главное
Курс доллара впервые за два года превысил 68 руб. Экономика
Материалы по теме
Судостроитель рассказал о плане модернизации «Адмирала Кузнецова» Политика
Уралвагонзавод передал Министерству обороны проект модернизации Т-72 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter