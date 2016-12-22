Бомбардировщики Ту-22М3 пройдут глубокую модернизацию для ВКС

«Туполев» по контракту с Минобороны в 2019 году начнет глубокую модернизацию парка дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3, заявил гендиректор компании Александр Конюхов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, первую партию, которую модернизируют, военное ведомство определит по результатам испытаний. Конюхов подчеркнул, что в 2018 году глубокая модернизация ракетоносцев производиться не будет. Масштаб работ не указан.

В то же время в апреле Казанский авиационный завод (КАЗ) — производитель Ту-22М3 — сообщал, что модернизированная версия бомбардировщика (Ту-22М3М) поднимется в воздух уже в августе 2018 года.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, имеющий на вооружении ракеты Х-22 и Х-32 и фугасные авиабомбы различной мощности. В 2018 году на Ту-22М3 была испытана новейшая гиперзвуковая противокорабельная ракета «Кинжал». Он был принят на вооружение ВВС СССР в 1989 году и серийно производился до 1993 года. Ту-22М3 принял участие в различных вооруженных конфликтах, в частности, в Таджикистане, Чечне, Южной Осетии и операции в Сирии. Россия, единственная из постсоветских стран сохранившая на вооружении Ту-22М3, имеет 62 такие машины.