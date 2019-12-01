Горбачев предупредил о «любом сценарии» при развале соглашений по оружию

Если тенденция прекращения соглашений по вооружениям сохранится, то возможен любой сценарий развития событий, вплоть до начала новой холодной войны, которая может оказаться горячей, считает экс-президент СССР

Михаил Горбачев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в интервью CNN заявил, что мировому сообществу необходимо предпринять максимальные усилия, чтобы предотвратить конфликты, которые могут привести к гибели всей цивилизации.

«Ораторы и политики, люди понимают, что нельзя допустить холодной войны. Она может оказаться горячей войной, которая может означать уничтожение всей нашей цивилизации», — заявил он, добавив, что этого ни в коем случае нельзя допустить.

Комментируя приостановку действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), экс-президент выразил надежду на то, что это соглашение еще можно будет восстановить.

По его словам, приостановка ДРСМД со стороны США является первым шагом «к разрушению того, что разрушать не следует ни в коем случае». «Так что если эта тенденция (прекращать договора по вооружениям. — РБК) сохранится, то возможен любой сценарий развития событий. Это недопустимо», — заключил он.