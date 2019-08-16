ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

Погранслужба ФСБ начала публиковать оценку числа иностранцев, прибывающих в Россию ради работы. Более 900 тыс. мигрантов приехали из Узбекистана, из Украины — около 165 тыс.

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Пограничная служба Федеральной службы безопасности России с 2019 года начала учитывать количество иностранных граждан, въезжающих в страну с целью работы. В ноябре прошлого года впервые почти за 20 лет Росстат обновил приказ, утверждающий статистический инструментарий для организации ФСБ наблюдения за количеством иностранных граждан, прибывающих в Россию.

Модернизация пограничной статистики

Действовавший до 2019 года перечень целей въезда в Россию, который фиксировала ФСБ, определялся постановлением Госкомстата от 2000 года. Он стал «морально устаревшим», а пограничная статистика была недостаточно информативна, поскольку в ней отсутствовал очень значимый учет потока прибытий в Россию с целью работы, сказала РБК заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. В обновленном документе перечень целей въезда в Россию был расширен — теперь в нем появились графы «работа» и «учеба».

Включение работы в перечень целей въезда ФСБ повысит качество статистической информации, уверена Чудиновских. В то же время интерпретировать данные, полученные от пограничной службы ФСБ, следует осторожно, отметила она. Пограничная статистика учитывает факт въезда и выезда иностранного гражданина, поэтому для учета трудовой миграции она «крайне уязвима», объяснила она. Если трудовой мигрант, к примеру, живет в приграничной зоне и в течение года ездит туда и обратно десять раз, то это будет учтено пограничниками как десять единиц, объяснила Чудиновских. В то время как Главное управление по вопросам миграции МВД учтет его как одного человека, потому что каждый раз трудовой мигрант приезжал с одной и той же целью.