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Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
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Советник Зеленского сообщил о разработке на Украине онлайн-гражданства

На Украине прорабатывается вопрос введения онлайн-гражданства. Советник президента страны Михаил Федоров рассказал РБК, что оно будет из себя представлять.

«Есть концепция определенная, но она еще проходит краш-тесты мирового сообщества», — сказал он.

Федоров добавил, что власти страны хотят упросить возможность получать гражданство, открывать компании и банковские счета на Украине, а также нанимать сотрудников. В частности, это касается фрилансеров и работников сферы IT.

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По его словам, разрабатываются две концепции — e-резидентства и e-гражданства. Первое относится к жителям всех стран. Федоров рассказал, что они смогут открывать бизнес на Украине, ни разу не приезжая в страну. Он заявил, что это необходимо для привлечения инвестиций. При этом граждане других государств должны будут заплатить взнос и пройти проверку спецслужб, в том числе зарубежных.

Федоров рассказал, что при получении e-резидентства они не подпадают под двойное налогообложение, так как обычно фрилансеры, дизайнеры и работники IT живут не в тех странах, в которых работают. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский говорил о том, что также разрабатывается проект tax free.

Советник президента добавил, что e-гражданство связано с законом о статусе «зарубежного украинца». По его словам, оно является получением подобного статуса с использованием интернета. «Мы хотим диаспору привлечь, попросить им возможность о получении статуса зарубежных украинцев», — сказал Федоров.

Он отметил, что при этом необходимо проработать не только вопрос безопасности, но и технический, и законодательный.

Теги: Украина, гражданство
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