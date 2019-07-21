Советник Зеленского сообщил о разработке на Украине онлайн-гражданства

На Украине прорабатывается вопрос введения онлайн-гражданства. Советник президента страны Михаил Федоров рассказал РБК, что оно будет из себя представлять.

«Есть концепция определенная, но она еще проходит краш-тесты мирового сообщества», — сказал он.

Федоров добавил, что власти страны хотят упросить возможность получать гражданство, открывать компании и банковские счета на Украине, а также нанимать сотрудников. В частности, это касается фрилансеров и работников сферы IT.

По его словам, разрабатываются две концепции — e-резидентства и e-гражданства. Первое относится к жителям всех стран. Федоров рассказал, что они смогут открывать бизнес на Украине, ни разу не приезжая в страну. Он заявил, что это необходимо для привлечения инвестиций. При этом граждане других государств должны будут заплатить взнос и пройти проверку спецслужб, в том числе зарубежных.