Граждане Украины остались лидерами по получению видов на жительство в ЕС

В 2018 году свой первый вид на жительство в Евросоюзе получили 3,2 млн человек, из них 527 тыс. — граждане Украины, следует из опубликованных Евростатом данных. На втором месте граждане Китая

В прошлом году число получивших впервые вид на жительство в Европейском союзе выросло на 0,4% (13 тыс.) по сравнению с 2017 году и составило 3,2 млн человек, подвело итоги Статистическое управление Евросоюза (Eurostat). Данные приводятся в официальном релизе агентства (есть в распоряжении РБК). Вид на жительство действует минимум три месяца и позволяет людям, не являющимся гражданами Европейского союза, на законных основания находиться на его территории. Он может продляться.

Почти половина разрешений на жительство выданы гражданам десяти стран, среди которых лидирует Украина: 527 тыс. ее граждан получили документ, почти 78% из них были выдано в Польше. На втором месте — граждане Китая (206 тыс. человек, половина из них получили вид на жительство в Великобритании). На третьем месте Индия — 197 тыс. человек, из которых почти 38% вид выдали также власти Великобритании. Занимающие четвертое место граждане Сирии (174 тыс. человек) для получения вида на жительство выбрали Германию, где осели почти 71% сирийцев, кто получил в прошлом году свой первый вид на жительство. Абсолютное большинство граждан Белоруссии (92% из 138 тыс.) также получили этот вид документа в Польше. Замыкает десятку Россия: в 2018 году 75 тыс. граждан страны обратились за своим первым видом на жительство в Европейском союзе, 18% выбрали для этого Германию.

Большинство украинских соискателей (65%) получили вид на жительство из-за работы, у граждан Китая главным основанием стало получение образование (на этом основании вид на жительство получили 67% из 206 тыс. человек).

Граждане Украины с 2017 года могут по биометрическому паспорту без виз въезжать на территорию Европейского союза и находиться там 90 дней в течение 180-дневного периода. Однако работать или учиться безвизовый режим права не дает.

Польша многие годы является страной, принимающей наибольшее количество украинских трудовых мигрантов. В августе этого года Польское Радио со ссылкой на данные Заведения социального страхования (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS) сообщило, что в стране официально трудоустроено 483 000 граждан Украины — 67% от всех легально трудоустроенных трудовых мигрантов в стране. «Конечно, большинство являются гражданами Украины. Следующая национальная группа уже в более чем десять раз меньше. Мы говорим о гражданах Беларуси, которых в пределах 38 000. Далее идут грузины — примерно 9500, а затем граждане Молдовы и России — более 8 000», — заявил глава ZUS Войцех Андрусевич, цитата по Лига.Бизнес.