Украинские СМИ узнали о роли Порошенко и Парубия в «спасении» собора УПЦ

Президент Петр Порошенко и спикер Андрей Парубий уговорили одного из главных претендентов на пост главы новой украинской церкви снять свою кандидатуру. Так они спасли объединительный собор от провала, которым угрожал Филарет

Петр Порошенко, митрополит Епифаний и Андрей Парубий на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве (Фото: РИА Новости)

Объединительный собор украинских православных церквей, который прошел в Киеве 15 декабря, мог бы не состояться из-за конфликта среди церковных иерархов, пишет украинское издание Liga.net.

Уладить разногласия помогло вмешательство президента Украины Петра Порошенко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Как пишет издание, патриарх Константинопольский Варфоломей был категорически против, чтобы новую объединенную церковь возглавил кто-то из глав действующих на Украине церквей, он хотел увидеть во главе обновленной церкви нового человека.

Глава Украинской православной церкви киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет сам претендовал на это место, но под давлением Константинополя и администрации президента Украины отказался от притязаний. Однако при этом Филарет решил, что во главе украинской церкви должен стать близкий ему человек из УПЦ КП — митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Незадолго до собора оказалось, что в случае проведения тайного голосования, а именно на этой процедуре настаивал Константинополь, победу с перевесом в девять голосов может одержать не Епифаний, которого продвигал Филарет, а митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич).

Источники издания рассказали, что Филарет выдвинул условие как экзархам Константинопольского патриархата, так и президенту Порошенко: Михаил не должен принимать участие в выборах. В противном случае Филарет пригрозил не пустить на собор епископов УПЦ КП и фактически сорвать его. Он обосновал свою позицию тем, что именно Епифания, а не Михаила, поддержал архиерейский собор киевского патриархата.

«Порошенко и Парубий по очереди разговаривали с Михаилом, чтобы убедить его не участвовать в выборах», — рассказал источник издания, знакомый с ситуацией. Он не уточнил, какие аргументы приводили епископу первые лица государства, но в результате переговоров митрополит Михаил согласился не участвовать в выборах и собор прошел по сценарию Филарета, выборы выиграл Епифаний, пишет Liga.net.

В работе объединительного собора приняли участие 190 человек, его посетили патриарх Константинопольский Варфоломей, президент Украины Петр Порошенко и спикер Андрей Парубий. Как рассказал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий, новая церковь будет называться Православная церковь Украины (ПЦУ). Официальный титул ее предстоятеля будет звучать как «митрополит Киевский и всея Украины». 6 января он должен получить от Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии.

В РПЦ собравшихся на собор в Киеве называют раскольниками. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова, каноническая значимость объединительного собора «ничтожна».​