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В РПЦ назвали удавкой автокефалию церкви на Украине
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В РПЦ назвали удавкой автокефалию церкви на Украине
Политика, 11:39
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В РПЦ назвали удавкой автокефалию церкви на Украине
Представители Русской православной церкви в очередной раз отрицательно отозвались о подготовке объединительного собора украинской православной церкви, который состоится в Киеве 15 декабря. Прозвучали слова «удавка» и «трагифарс»
Верующие у Софийского собора в Киеве в день проведения объединительного собора 15 декабря 2018 года (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Украинская церковь даже после предоставления автокефалии не будет полностью самостоятельной, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков в эфире телеканала НТВ. По его словам, она все равно будет «на коротком поводке» у Константинополя.

«Вокруг шеи затягивается удавка, и все эти раскольники теперь будут на очень коротком поводке, они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений», — сказал Волков (цитата по ТАСС).

Священник уточнил, что тексты всех документов составляются в Константинополе. ​«Все бумаги согласуются там, туда даже не допускаются представители раскольнических структур, им просто приносятся готовые документы, которые они теперь должны будут утвердить», — добавил Волков.

Как передает корреспондент агентства, в Киеве на Софийской площади для молебна в честь объединительного собора собрались тысячи сторонников автокефалии Украинской православной церкви.

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Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал происходящее трагифарсом. По его словам, власти свезли в Киев бюджетников. «Украинская власть свезла в Киев «бюджетников» для поддержки «объединительного собора». Между тем привезенные люди либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который ни на каком соборе не появится. Трагифарс!» — написал Легойда в своем Telegram-канале (цитата по «РИА Новости»).

Для получения автокефалии украинские церкви должны провести объединительный собор. Сейчас в стране действуют УПЦ Киевского и Московского патриархата, а также Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), 15 декабря во время объединительного собора должны провозгласить создание единой церкви страны и выбрать ее предстоятеля.

Ранее пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий заявил, что Константинопольский патриархат передаст предстоятелю новой украинской православной церкви томос об автокефалии 6 января 2019 года.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Софийский собор , Церковь , церковный раскол
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