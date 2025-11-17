 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Politico узнало о недоверии к Уиткоффу в Евросоюзе

Politico: в ЕС не доверяют Уиткоффу и стремятся общаться с Трампом напрямую
Сюжет
Переговоры России и США
В ЕС сомневаются, что Уиткофф способен точно передать информацию между Москвой и Вашингтоном, поэтому стремятся к прямым контактам с Трампом. Спецпосланника президента США упрекали в нарушении протокола на переговорах с Россией
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Marco Bello / Reuters)

В Евросоюзе «потрясены» тем, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не понимает всех тонкостей российско-украинского конфликта, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Европейские должностные лица не уверены, что Уиткофф, неоднократно приезжавший в Москву на встречи с президентом России Владимиром Путиным, способен надежно и точно передавать информацию между Москвой и Вашингтоном, сказал собеседник. Отчасти поэтому европейские лидеры стремятся общаться с американским лидером Дональдом Трампом напрямую, добавил он.

The New York Times в апреле писала, что в первые месяцы после возвращения Трампа в Белый дом лидеры стран Европы ставили цель установить с республиканцем прямые контакты, так как сомневаются, что советники президента США имеют весомое влияние в вопросах международных отношений или торговли или донесут до него итоги переговоров.

Уиткофф опроверг «смехотворный вздор» об отставке
Политика
Стив Уиткофф

К Уиткоффу как к переговорщику возникали претензии: по данным NBC, во время трех встреч с Путиным он нарушил протокол, не взяв с собой собственного переводчика, а воспользовавшись услугами кремлевских. На одни из переговоров спецпосланник пришел без стенографиста Госдепартамента, в результате Вашингтон остался без записи конкретных предложений Москвы, передавал Reuters.

Президент Владимир Путин выражал уверенность в том, что Уиткофф «вполне достоверно» передает позицию Москвы Вашингтону и «точно и объективно» доводит до Москвы позицию американского руководства. По словам главы государства, работу Уиткоффа критикуют те, кому не нравится его подход или подход Трампа к урегулированию конфликта на Украине мирными средствами.

Уиткофф занимался попытками урегулировать российско-украинский конфликт, хотя в команде Трампа он занимает пост спецпосланника по Ближнему Востоку. В октябре источники Middle East Eye и The Times of Israel сообщили, что он может уйти из администрации в связи с «изнурительным» графиком челночной дипломатии на Ближнем Востоке и сосредоточиться на бизнесе. Уиткофф назвал эти сообщения фейком и «смехотворным вздором» и потребовал опровержения.

