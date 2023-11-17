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Политика ,  
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Россия решила закрыть свои визовые центры во Франции

Посольство России объявило о закрытии визовых центров во Франции
Визовые центры посольства в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу через неделю
Здание посольства России в Париже
Здание посольства России в Париже (Фото: Zuma / ТАСС)

Россия закрывает визовые центры посольства в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Об этом говорится в сообщении посольства, опубликованном в его Telegram.

Визовые центры прекратят работу с 24 ноября.

Заявителям, которые хотят получить российскую визу, нужно будет обращаться в консульский отдел посольства России в Париже, либо в консульства в Страсбурге, Марселе или Вильфранш-сюр-Мер.

Записаться на прием для подачи заявления на визу в посольство России во Франции можно только онлайн на сайте дипмиссии.

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Евросоюз в прошлом сентябре приостановил упрощенный визовый режим с Россией, который действовал с 2007 года. Сервисный сбор увеличился с €35 до €80, срок рассмотрения анкет — с 15 до 45 дней. Также Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, а визы для туристов рассматривать в неприоритетном порядке.

Некоторые страны прекратили выдачу шенгенских виз россиянам. Среди них страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. Но получить шенгенскую визу россияне по-прежнему могут. Документы на нее в целях туристической поездки принимают Австрия, Венгрия, Греция, Италия, Испания, Словения, Хорватия, Швейцария, а также Франция.

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Во Франции визовый центр в апреле 2023 года изменил порядок записи для россиян: для них ввели платное бронирование слотов на подачу документов. Сервисный сбор составит €35,5 в рублевом эквиваленте (по текущему курсу это около 3,4 тыс. руб.). Введение этой меры объяснили борьбой с ботами и посредниками, которые занимали слоты и перепродавали их.

В российском МИДе ужесточение визовой политики со стороны ЕС называли недружественным шагом. Как сообщал в октябре РБК, в качестве ответной меры Россия планирует увеличить стоимость виз для граждан Евросоюза. Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии вплоть до $300 и отменить льготы. Законопроект разработал МИД. 

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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
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