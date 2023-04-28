Визовый центр Франции ввел платное бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел платное бронирование слотов для заявления на визу для россиян

Сервисный сбор составит €35,5 в рублевом эквиваленте. Мера предусмотрена для борьбы с ботами и посредниками, которые занимали слоты и могли перепродавать их

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Визовый центр Франции изменил порядок записи для россиян, введя платное бронирование слотов на подачу документов. Информация размещена на сайте VFS Global.

Теперь для подачи документов в визовый центр российские туристы должны заполнить анкету онлайн на официальном сайте France-Visas и записаться на прием.

«При оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере €35,5 [3,1 тыс. руб.] в рублях по курсу», — говорится в сообщении.

Мера принята для борьбы с ботами и посредниками, которые ранее занимали слоты и могли перепродавать их.

Евросоюз с 12 сентября прошлого года приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сервисный сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам отдают низкий приоритет.

Некоторые страны ЕС вовсе приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Среди них: Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша.

По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы.

В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что консульства стран ЕС после отмены действия соглашения перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года. Зачастую визы оформляют на период поездки.

В то же время получить шенгенскую визу по-прежнему возможно. По сводным данным туроператоров, в среднем на получение шенгена в Москве потребуется 2,5–3 недели. Австрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки.