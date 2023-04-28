Визовый центр Франции ввел платное бронирование слотов для россиян
Визовый центр Франции изменил порядок записи для россиян, введя платное бронирование слотов на подачу документов. Информация размещена на сайте VFS Global.
Теперь для подачи документов в визовый центр российские туристы должны заполнить анкету онлайн на официальном сайте France-Visas и записаться на прием.
«При оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере €35,5 [3,1 тыс. руб.] в рублях по курсу», — говорится в сообщении.
Мера принята для борьбы с ботами и посредниками, которые ранее занимали слоты и могли перепродавать их.
Евросоюз с 12 сентября прошлого года приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сервисный сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам отдают низкий приоритет.
Некоторые страны ЕС вовсе приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Среди них: Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша.
По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы.
В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что консульства стран ЕС после отмены действия соглашения перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года. Зачастую визы оформляют на период поездки.
В то же время получить шенгенскую визу по-прежнему возможно. По сводным данным туроператоров, в среднем на получение шенгена в Москве потребуется 2,5–3 недели. Австрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки.