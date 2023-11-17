Al Arabiya анонсировал трехдневное перемирие в секторе Газа

Трехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС почти согласовано, стороны также договорились об обмене части заложников, сообщили арабские СМИ. Посол Израиля в России ранее заявил, что переговоры о заложниках сейчас не ведутся

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Израиль и ХАМАС почти достигли соглашения о трехдневном перемирии, которое включает доставку помощи в сектор Газа и освобождение 50 заложников, удерживаемых боевиками, в обмен на равное число палестинских заключенных, сообщили источники телеканала Al Arabiya и Al Hadath.

В то же время посол Израиля в России Александр Бен Цви ранее в этот день заявил, что на данный момент между Израилем и ХАМАС не идут переговоры по заложникам. «Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров. ХАМАС прекратил их по своей инициативе», — сказал дипломат.

По данным арабских СМИ, стороны конфликта готовы к обмену в общей сложности 100 заложников: 50 гражданских лиц, удерживаемых ХАМАС, и 50 женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах. Источники Al Hadath и Al Arabiya уточнили, что давление на Израиль оказывают США, настаивающие на заключении сделки.

CNN сообщал, что переговоры о сделке по обмену заложников продолжаются с конца октября. По данным телеканала, их ведут представители ЦРУ, «Моссада» (израильская разведка) и Катара. О приближении переговоров к финалу писали The Washington Post и Politico.

13 ноября представитель военного крыла ХАМАС «Бригады аль-Кассама» Абу Убейда заявил, что Катар работает над обеспечением обмена между группировкой и Израилем, который будет включать освобождение 200 палестинских детей и 75 женщин из израильских тюрем в обмен на 50–70 израильских заложников — всех женщин и детей.

В рамках обмена ХАМАС запросил пятидневное перемирие. Оно включает прекращение огня и разрешение на доставку гуманитарной помощи во все районы сектора Газа. По словам Абу Убейды, Израиль просил у ХАМАС освободить 100 женщин и детей, однако встречное предложение группировки касается меньшего числа заложников. Он добавил, что Израиль «все еще медлит» в отношении этого предложения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 15 ноября заявил, что перед израильскими войсками стоят две задачи — уничтожение палестинского исламистского движения ХАМАС и возвращение заложников. По данным израильских властей, в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек, из них 138 — иностранцы.



