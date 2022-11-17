Парламент Эстонии не поддержал запрет на русский язык в публичном пространстве

Парламент Эстонии не стал запрещать русский язык в публичном пространстве

С предложением запретить общаться по-русски «в деятельности, направленной на население Эстонии», выступила Консервативная народная партия. Депутат Эдуард Одинец отметил, что обсуждать такое позорно само по себе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Парламент Эстонии на заседании 17 ноября отклонил законопроект, запрещающий использовать русский язык в публичном пространстве, передает Postimees.

Консервативная народная партия предлагала «публичной и частно-правовой деятельности, направленной на население Эстонии, использовать только государственный язык». Поправки допускали возможность добавления к эстонскому тексту перевода на иностранный язык, но только не на русский.

Депутат парламента, социал-демократ Эдуард Одинец заявил на обсуждении, что «позорно уже то, что в парламенте государства — члена ЕС приходится обсуждать исключение одного языка из использования в публичном пространстве». «Что дальше? Сжигание книг, изданных на русском языке?» — возмутился политик.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине власти Эстонии запретили россиянам въезжать на территорию страны по туристическим Шенгенским визам и объявили российский режим террористическим. В августе министр образования Эстонии Тынис Лукас призвал упразднить изучение русского языка в школах в качестве второго иностранного. Он отметил, что на фоне событий на Украине часть родителей выразила свое недовольство тем, что ребенок должен учить русский язык.

По оценкам местного департамента статистики, в Эстонии проживают около 300 тыс. взрослых граждан, родным языком которых не является эстонский. Кроме того, в стране действует закон о языке, позволяющий штрафовать трудоспособных граждан за незнание или недостаточное владение государственным языком (штрафы могут доходить до €640). Надзор за исполнением закона осуществляет Языковая инспекция.