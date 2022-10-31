МВД Эстонии планирует увеличить охраняемую зону на границе с Россией до 300 метров

Эстония в 30 раз расширит охраняемую зону на границе с Россией

В МВД Эстонии заявили о планах в 30 раз расширить охраняемую территорию на границе с Россией. Ранее власти страны запретили въезд россиянам с шенгенской визой

Фото: Sean Gallup / Getty Images

МВД Эстонии планирует расширить охраняемую зону на границе с Россией с 10 до 300 м, заявил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги, его слова приводит ERR.

В охраняемой зоне планируется построить дополнительные объекты пограничной инфраструктуры.

«Мы увидели, что действующий регламент уже не позволяет нам хорошо охранять эту границу, размещать всю пограничную инфраструктуру в пределах 10 м, патрулировать дороги и устанавливать там наблюдательные пункты — это уже было невозможно», — пояснил Мяги.

В августе Эстония закрыла границу для россиян с туристическими шенгенскими визами, выданными ее консульской службой. Исключения действуют для:

лиц, которые работают в дипломатическом представительстве;

лиц, чья работа связана с международными перевозками;

лиц, чье прибытие связано с гуманитарными причинами;

лиц, которые посещают живущего в Эстонии родственника;

лиц, имеющих право на свободное передвижение по ЕС.

В российском МИДе запрет назвали очередным проявлением антироссийской политики Таллина.

Выдачу туристических виз для россиян также приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва и Латвия.