Эстония в 30 раз расширит охраняемую зону на границе с Россией
МВД Эстонии планирует расширить охраняемую зону на границе с Россией с 10 до 300 м, заявил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги, его слова приводит ERR.
В охраняемой зоне планируется построить дополнительные объекты пограничной инфраструктуры.
«Мы увидели, что действующий регламент уже не позволяет нам хорошо охранять эту границу, размещать всю пограничную инфраструктуру в пределах 10 м, патрулировать дороги и устанавливать там наблюдательные пункты — это уже было невозможно», — пояснил Мяги.
В августе Эстония закрыла границу для россиян с туристическими шенгенскими визами, выданными ее консульской службой. Исключения действуют для:
- лиц, которые работают в дипломатическом представительстве;
- лиц, чья работа связана с международными перевозками;
- лиц, чье прибытие связано с гуманитарными причинами;
- лиц, которые посещают живущего в Эстонии родственника;
- лиц, имеющих право на свободное передвижение по ЕС.
В российском МИДе запрет назвали очередным проявлением антироссийской политики Таллина.
Выдачу туристических виз для россиян также приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва и Латвия.