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Эстония в 30 раз расширит охраняемую зону на границе с Россией

МВД Эстонии планирует увеличить охраняемую зону на границе с Россией до 300 метров
В МВД Эстонии заявили о планах в 30 раз расширить охраняемую территорию на границе с Россией. Ранее власти страны запретили въезд россиянам с шенгенской визой
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

МВД Эстонии планирует расширить охраняемую зону на границе с Россией с 10 до 300 м, заявил глава отдела пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги, его слова приводит ERR.

В охраняемой зоне планируется построить дополнительные объекты пограничной инфраструктуры.

«Мы увидели, что действующий регламент уже не позволяет нам хорошо охранять эту границу, размещать всю пограничную инфраструктуру в пределах 10 м, патрулировать дороги и устанавливать там наблюдательные пункты — это уже было невозможно», — пояснил Мяги.

В августе Эстония закрыла границу для россиян с туристическими шенгенскими визами, выданными ее консульской службой. Исключения действуют для:

  • лиц, которые работают в дипломатическом представительстве;
  • лиц, чья работа связана с международными перевозками;
  • лиц, чье прибытие связано с гуманитарными причинами;
  • лиц, которые посещают живущего в Эстонии родственника;
  • лиц, имеющих право на свободное передвижение по ЕС.

В российском МИДе запрет назвали очередным проявлением антироссийской политики Таллина.

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Выдачу туристических виз для россиян также приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва и Латвия.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Эстония граница инфраструктура Россия
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