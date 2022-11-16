Польского посла вызвали в МИД России

Дуда ранее не исключил, что ракета, упавшая на территории Польши, была выпущена из украинской системы ПВО. После этого Захарова предложила Варшаве извиниться за «антироссийские выпады», а также сообщила о вызове посла в МИД

Кшиштоф Краевский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Польского посла в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в МИД России, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала «антироссийские выпады» польских политиков и вызов в польский МИД российского посла в Варшаве Сергея Андреева из-за инцидента с падением ракеты в польской деревне Пшеводув 15 ноября. Представитель МИДа предложила извиниться всем тем, кто обвинял в произошедшем Россию.

15 ноября Россия произвела ракетный удар по территории Украины. Минобороны России сообщило, что он был нанесен по системе военного управления Украины и по связанным с ней объектам энергетики. В тот же день в результате падения снарядов в польском селе в нескольких километрах от границы с Украиной погибли два человека.

После инцидента российского посла в Варшаве вызвали в польский МИД. Источник польской радиостанции RMF отметил, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Андреев не пожали друг другу руки. Российский дипломат ничего не говорил, выслушал польского министра и вышел из здания, сообщила RMF.

Спустя сутки президент Дуда заявил, что ничто не указывает на преднамеренный характер падения ракеты на территории Польши, скорее всего, это была старая советская ракета украинской системы ПВО С-300. Случившееся он назвал случайностью. Он также подчеркнул, что случившееся расследуют Варшава и НАТО.

Источник CNN в Пентагоне также сообщил, что украинские военные уже доложили США и союзникам о попытке перехвата ракеты вблизи границы с Польшей, недалеко от места взрыва в деревне Пшеводув. В то же время телеканал отмечает, что непонятно, идет ли речь о той самой ракете ПВО.