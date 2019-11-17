В Кремле заявили о планах на встречу «нормандской четверки» до конца года

В Кремле заявили о планах на встречу «нормандской четверки» до конца года

Ранее в Париже, Берлине и Киеве утверждали, что саммит лидеров четырех стран пройдет 9 декабря во французской столице

Юрий Ушаков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что «будет шанс» провести саммит «нормандской четверки» с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции до конца этого года. При этом он не назвал конкретные сроки. «Они все еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году», — цитирует Ушакова агентство «РИА Новости».

В минувшую пятницу Елисейский дворец и аппарат президента Украины сообщили о том, что существует договоренность провести встречу в «нормандском формате» в Париже 9 декабря. Эту информацию подтвердили и в правительстве Германии. Официального подтверждения этой информации со стороны Кремля не поступало.

Последний раз лидеры четырех стран все вместе встречались в 2016 году. После победы Владимира Зеленского на выборах на Украине представители четырех государств неоднократно говорили о необходимости провести новый саммит. Москва при этом настаивала на том, что для начала нужно решить вопрос с разведением сил в Донбассе.

Владимир Путин еще ни разу не встречался с Зеленским. Переговоры двух лидеров предлагал организовать первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Однако Путин 14 ноября заявил, что договорился с главой Украины, что встречаться они будут в «нормандском формате». «Ну а если уже будем встречаться, так чего уж нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи», — сказал президент России.