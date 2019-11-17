Лукашенко пообещал не держаться синими пальцами за президентское кресло

Белорусский президент заявил, что если людям нравится жизнь в стране, то они сами должны инициировать его выдвижение

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам на одном из избирательных участков в Минске, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. При этом он пообещал не обижаться на граждан, если они его не поддержат.

«Если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

При этом белорусский президент заявил, что если людям нравится нынешний руководитель, то они и должны инициировать его выдвижение. Лукашенко признал, что белорусы живут небогато, объяснив это отсутствием запасов природных энергоресурсов. «Иногда мы плохо работаем. Но мы свое богатство своими руками создаем. Понимая это, вы должны меня просить», — сказал он.

На вопрос, будет ли Лукашенко участвовать в выборах 2025 года, он ответил, что «может быть, до 2025 года не доживет, не дай бог». «Хочется еще пожить, дети малые, посмотреть, как у них будет», — добавил он.

В воскресенье в Белоруссии проходят парламентские выборы. Президентские выборы намечены на лето 2020 года. Сейчас конституция страны не предусматривает ограничений на количество президентских сроков. Лукашенко уже пять сроков (с 1994 года) возглавляет страну.