Военная операция на Украине⁠,
0

CNN оценил, каковы шансы передачи Трампом Украине Tomahawk

CNN: Трамп не исключал передачу Киеву Tomahawk, но такое решение маловероятно
Сюжет
Военная операция на Украине
Не ожидается, что Трамп на встрече с Зеленским решит передать Украине Tomahawk, однако он не исключил полностью возможность их отправки. Путин в разговоре с ним предупредил об ущербе для отношений США и России из-за этих ракет
Фото: meunierd / Shutterstock
Фото: meunierd / Shutterstock

Президент США Дональд Трамп в разговоре по телефону с Владимиром Путиным не исключил поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но не ожидается, что на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским американец одобрит такое решение, рассказали источники CNN.

Беседа с Путиным прошла накануне, 16 октября, по инициативе российской стороны. Встреча с Зеленским запланирована на вечер 17 октября по московскому времени. Собеседники CNN допустили, что Трамп может изменить позицию по Tomahawk, оставшись наедине с Зеленским.

Источники телеканала утверждают, что планы поставок оружия Украине разработаны, ожидается соответствующий приказ Трампа. Он намерен узнать у Зеленского, как Украина планирует использовать вооружения.

По их словам, угроза отправки Tomahawk — это один из инструментов дипломатического урегулирования. Некоторые в администрации США опасаются эскалации после передачи Киеву этих ракет, другие же говорят, что все страхи эскалации до этого из-за отправки новых вооружений были напрасны.

Ушаков рассказал, что Путин сказал Трампу по поводу «Томагавков» у Киева
Политика
Фото:U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что в беседе с Трампом президент, говоря о Tomahawk, повторил свою ранее высказанную позицию: эти ракеты «не изменят ситуацию на поле боя», но нанесут существенный ущерб отношениям между США и Россией.

Трамп, отвечая на вопрос, пытается ли российский президент воспрепятствовать продаже ракет, ответил: «А как вы думали, что он скажет? «Пожалуйста, продайте эти Tomahawk?» Республиканец после разговора с Путиным также сказал, что у США много ракет Tomahawk, но они нужны и им самим.

Зеленский указывал, что при получении Tomahawk Украина будет наносить удары по военным целям и энергетическим объектам в России. В разговоре с Трампом Путин, как отметил Ушаков, сказал, что Украина «прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры [России], на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать».

Лилия Пашкова
Дональд Трамп Tomahawk Украина военная помощь
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
