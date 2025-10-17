CNN оценил, каковы шансы передачи Трампом Украине Tomahawk
Президент США Дональд Трамп в разговоре по телефону с Владимиром Путиным не исключил поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но не ожидается, что на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским американец одобрит такое решение, рассказали источники CNN.
Беседа с Путиным прошла накануне, 16 октября, по инициативе российской стороны. Встреча с Зеленским запланирована на вечер 17 октября по московскому времени. Собеседники CNN допустили, что Трамп может изменить позицию по Tomahawk, оставшись наедине с Зеленским.
Источники телеканала утверждают, что планы поставок оружия Украине разработаны, ожидается соответствующий приказ Трампа. Он намерен узнать у Зеленского, как Украина планирует использовать вооружения.
По их словам, угроза отправки Tomahawk — это один из инструментов дипломатического урегулирования. Некоторые в администрации США опасаются эскалации после передачи Киеву этих ракет, другие же говорят, что все страхи эскалации до этого из-за отправки новых вооружений были напрасны.
Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что в беседе с Трампом президент, говоря о Tomahawk, повторил свою ранее высказанную позицию: эти ракеты «не изменят ситуацию на поле боя», но нанесут существенный ущерб отношениям между США и Россией.
Трамп, отвечая на вопрос, пытается ли российский президент воспрепятствовать продаже ракет, ответил: «А как вы думали, что он скажет? «Пожалуйста, продайте эти Tomahawk?» Республиканец после разговора с Путиным также сказал, что у США много ракет Tomahawk, но они нужны и им самим.
Зеленский указывал, что при получении Tomahawk Украина будет наносить удары по военным целям и энергетическим объектам в России. В разговоре с Трампом Путин, как отметил Ушаков, сказал, что Украина «прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры [России], на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать».
