Полиция задержала мошенников, обманувших контрактников на 80 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали четырех человек, их подозревают в мошенничестве с контрактами для поступления на военную службу. Ущерб оценивается в более 80 млн руб

Video

Сотрудники полиции задержали четырех человек по подозрению в мошенничестве с военными контрактами для участия в военной операции на Украине, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным ведомства, от действий злоумышленников пострадали более 40 человек, ущерб оценивается в более 80 млн руб.

Группа мошенников действовала с середины 2023 года, используя связи в военкоматах Псковской области. Они находили граждан, которым было отказано в заключении контракта (в том числе по состоянию здоровья), и предлагали им помощь в оформлении на службу.

Мошенники привозили новобранцев в Санкт-Петербург, где через поддельные документы и связи в пунктах отбора оформляли им контракты и банковские карты для получения выплат. При этом карты и доступ к онлайн-банку злоумышленники уговаривали оставить им под предлогом «временного пользования для перевода денег».

По уголовному делу о мошенничестве (159 УК РФ) проходят житель Санкт-Петербурга и трое приезжих из Псковской области, уточнила Волк. Расследование находится на контроле Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга. Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы.