Медведев раскрыл число контрактников, вступивших в армию с начала года
Более 210 тыс. контрактников прибыли в Вооруженные силы за первое полугодие, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии. Он отметил, что это данные на 1 июля.
Еще более 18 тыс. человек присоединились к добровольческим подразделениям.
За аналогичный период 2024 года контракт с Минобороны заключили около 190 тыс. человек. В 2024 году общее число заключивших контракт составило около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.
Межведомственная комиссия по комплектованию Вооруженных сил контрактниками была создана в сентябре 2024 года под руководством Медведева для координации деятельности органов власти по отбору кандидатов на военную службу по контракту.
Единовременная выплата контрактникам в России в 2025 году составляет 400 тыс. руб. из федерального бюджета плюс региональные доплаты. Региональную часть каждый субъект устанавливает самостоятельно. Например, в Петербурге она суммарно достигает 2,5 млн руб. В Москве бойцам с контрактами от года начисляют 1,9 млн руб. единовременно.
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