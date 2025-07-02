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Военная операция на Украине ,  
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Медведев раскрыл число контрактников, вступивших в армию с начала года

Медведев: с начала года к армии присоединились еще более 210 тыс. контрактников
Сюжет
Военная операция на Украине
По сравнению с первым полугодием 2024 года число контрактников, пополнивших ряды армии, выросло
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Более 210 тыс. контрактников прибыли в Вооруженные силы за первое полугодие, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии. Он отметил, что это данные на 1 июля.

Еще более 18 тыс. человек присоединились к добровольческим подразделениям.

За аналогичный период 2024 года контракт с Минобороны заключили около 190 тыс. человек. В 2024 году общее число заключивших контракт составило около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.

Межведомственная комиссия по комплектованию Вооруженных сил контрактниками была создана в сентябре 2024 года под руководством Медведева для координации деятельности органов власти по отбору кандидатов на военную службу по контракту.

Медведев сообщил о выполнении январского плана по набору контрактников
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Единовременная выплата контрактникам в России в 2025 году составляет 400 тыс. руб. из федерального бюджета плюс региональные доплаты. Региональную часть каждый субъект устанавливает самостоятельно. Например, в Петербурге она суммарно достигает 2,5 млн руб. В Москве бойцам с контрактами от года начисляют 1,9 млн руб. единовременно.

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Дмитрий Медведев Вооруженные силы контрактники
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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