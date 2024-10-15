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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении восьми контратак ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Восемь новых контратак ВСУ были отражены в Курской области, заявило Министерство обороны России.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька», — говорится в ежедневной сводке.

ВСУ потеряли 90 военнослужащих, бронетранспортер Stryker и два автомобиля, уточнили в ведомстве. Удары наносятся армейской авиацией и огнем артиллерии, а также оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.

Минобороны сообщило о срыве пяти контратак ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. 14 октября Минобороны сообщило о срыве пяти контратак ВСУ.

Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях с украинской стороны. Накануне ведомство сообщило об отражении пяти контратак и попытки прорваться через границу в Курскую область.

Атаки были отбиты в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.

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Курская область ВСУ Минобороны атака
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