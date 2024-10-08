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Война санкций ,  
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Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Британия ввела санкции против начальника войск химической и радиационной защиты
Сюжет
Война санкций
Кириллов попал под британские санкции якобы за «содействие в запрещенной деятельности, связанной с химическим оружием». Сам генерал ранее неоднократно обвинял ВСУ в применении химоружия, в том числе в Курской области
Игорь Кириллов
Игорь Кириллов (Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС)

Британия ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, следует из данных на сайте британского правительства.

Из обоснования санкций следует, что они были введены против Кириллова за «ответственность и/или участие, оказание поддержки, содействие в запрещенной деятельности, связанной с химическим оружием».

Введенные Лондоном ограничения в том числе подразумевают заморозку активов на территории Великобритании, если такие будут обнаружены.

Игорь Кириллов родился в июле 1970 года в Костроме. Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты (1991), Военную академию РХБЗ имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (2007). В начале 1990-х проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе.

После этого прошел путь от командира роты до командира отдельной бригады РХБЗ. С 2014 по 2017 год был начальником военной академии РХБЗ им. Тимошенко. В апреле 2017 года назначен на должность начальника войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации.

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Фото:Дарья Широкова / РБК

Кириллов ранее неоднократно обвинял ВСУ в применении химического оружия в рамках конфликта на Украине. В октябре он заявил, что ВСУ использовали химоружие, произведенное на Западе, в городе Судже Курской области. «Украинскими бандформированиями были использованы кассетные боеприпасы DM-105 калибра 155 мм, в результате пострадало более 20 человек. Анализ отобранных проб <...> показал, что причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор, а также отравляющих веществ удушающего действия. При этом металлохлоридная смесь являлась лишь средством маскировки», — сказал он в ходе брифинга.

Москва считает западные санкции незаконными. Российское представительство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее сообщало, что обвинения в адрес страны в применении химоружия безосновательны, поскольку Россия уничтожила все свои запасы отравляющих веществ.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО), которая положила начало его ликвидации по всему миру, вступила в силу в 1997 году. На данный момент участниками конвенции являются 193 государства (в том числе Россия и США — с 1997 года). Израиль подписал ее, но не ратифицировал; не подписали КЗХО Египет, КНДР и Южный Судан.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
химическая атака Великобритания санкции Минобороны Игорь Кириллов Военная операция на Украине
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