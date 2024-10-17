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Военная операция на Украине ,  
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Президент Литвы назвал главную проблему плана Зеленского

Президент Литвы Науседа не увидел нового в плане Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский предлагает не «какие-то серьезные вопросы, вынесенные на стол переговоров», а старые идеи, по которым на Западе давно не могут договориться, рассказал Гитанас Науседа
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Alexey Furman / Getty Images )

«План победы» Украины, который президент Владимир Зеленский представит лидерам Евросоюза, не предлагает новых решений, но содержит пункты, по которым европейские страны не могли договориться годами. Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа перед саммитом ЕС.

«Итак, ничего нового в этом плане нет, и я не вижу каких-то серьезных вопросов, вынесенных на стол переговоров. Речь идет лишь о нашей готовности и обязательствах поддерживать Украину», — сказал литовский президент Гитанас Науседа (цитата по «Европейской правде»).

Он отметил, что пункты о принятии Украины в НАТО, поставках дальнобойных вооружений и разрешении наносить удары по дальним целям в России не могут быть одобрены в ЕС из-за отсутствия консенсуса. По его мнению, «было бы большой ошибкой думать, что наша нерешительность — это лучший путь к деэскалации».

В чем суть «плана победы» Зеленского и как на него отреагировали в мире
Политика
Владимир Зеленский (в центре)

Зеленский представил свой план накануне, 16 октября, в Верховной раде. План содержит пять пунктов, в каждом из которых есть секретные положения — их передадут партнерам Украины и обнародовать не станут.

Киев настаивает на принятии в НАТО, расширенной военной помощи со стороны Запада, размещении на Украине неядерных стратегических вооружений, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала и т.д.

Власти России «план победы» назвали «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. «Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане… Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал «мирным планом», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Российская сторона выступает резко против любой военной помощи в адрес ВСУ, а в увеличении поставок оружия Киеву видит эскалацию. Владимир Путин указывал, что Москва может начать мирные переговоры при условии отказа Украины от вступления в НАТО и претензий на утраченные регионы — Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, а также при снятии международных санкций.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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