ЦАХАЛ нанесла удар по тоннелю под высотным зданием в секторе Газа. Видео

ЦАХАЛ нанесла удар по тоннелю под высотным зданием в секторе Газа. Видео

ЦАХАЛ атаковала тоннель, используемый силами ХАМАС и расположенный под высотными домами. На кадрах видно, как между ними наносят многочисленные удары, район окутывает черный дым

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам палестинского исламистского движения ХАМАС, одной из целей стал тоннель под высотным зданием в секторе Газа, который в ЦАХАЛ назвали «террористическим».

Военный конфликт между Израилем и ХАМАС продолжается второй день, обе стороны ведут массированные атаки. ЦАХАЛ нанесла удары по 800 целям в секторе Газа. Операции проводят на земле, в море и с воздуха.

Боевики ХАМАС, которые накануне, 7 октября, проникли на территорию южного Израиля, все еще находятся на территории страны, добавили в ЦАХАЛе.