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В Винницкой области сообщили о попадании по критической инфраструктуре

В Винницкой области Украины сообщили о попадании по критической инфраструктуре
Глава региона сообщил об обстреле. Ранее об ударах по инфраструктуре сообщили в нескольких других областях Украины, Минобороны России заявило, что удары нанесены по объектам военного управления и энергетики
Сергей Борзов
Сергей Борзов (Фото: vinnytskaODA / Telegram)

В Винницкой области снаряд попал по объекту критической инфраструктуры, сообщил глава региона Сергей Борзов в телеграм-канале.

«Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры», — заявил Борзов.

Ранее глава Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил о взрывах в Хмельницкой области. 17 октября о ракетных ударах по объектам инфраструктуры заявили в Сумской, Одесской и Днепропетровской областях. В Киеве утром произошло два взрыва, часть центральных улиц перекрыли.

Глава Львовской области Максим Козицкий в телеграм-канале опроверг появившиеся данные о взрывах в регионе. По его словам, эта информация не подтвердилась, в области «все спокойно».

Министерство обороны России сообщило, что 17 октября вооруженные силы нанесли удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. В ведомстве заявили, что применяли оружие большой дальности воздушного и морского базирования, «все назначенные объекты поражены».

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Винницкая область Украина обстрелы Львовская область Военная операция на Украине
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