В Подмосковье вслед за столицей завершили частичную мобилизацию

Военкоматы Московской области выполнили план по призыву из запаса в рамках частичной мобилизации. Ранее о завершении мобилизации отчитался мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: М. Мишина / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Частичная мобилизация в Подмосковье завершена, сообщил глава региона Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — написал он. Губернатор пообещал продолжить поставлять мобилизованным дополнительное снаряжение и поддерживать их семьи.

«Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, хотя у многих дома пожилые родители, жена и дети, работа или бизнес. Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга, все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно. Верим и надеемся, что ребята вернутся с победой!» — заявил Воробьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме. По его словам, пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября в 14:00, разосланные повестки прекращают свое действие.

Военком Москвы Максим Локтев подтвердил, что военкоматы столицы выполнили задания по мобилизации и завершат мобилизационные мероприятия днем 17 октября. «Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется. Дополнительные временные пункты закроются в ближайшее время», — сказал он.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. По данным Минобороны, планировалось призвать 300 тыс. мужчин, служивших в армии и имеющих военно-учетную специальность.

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14 октября президент Владимир Путин сказал, что частичная мобилизация в стране завершится до конца месяца.

С начала мобилизации граждане жаловались на отсутствие медкомиссий во время мобилизации, призыв тех категорий, которые не соответствуют критериям (например, по возрасту, здоровью или являются многодетными отцами), проблемы с экипировкой. Путин, комментируя сообщения о жалобах на нарушения при мобилизации, говорил, что вся эта «бестолковщина» выявила проблемы, с которыми теперь можно «разобраться». Он также призывал исправить все допущенные при мобилизации ошибки и не допускать их впредь.