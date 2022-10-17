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Беглов уволил главу мобилизационного управления Петербурга

Губернатор Петербурга Беглов уволил главу мобилизационного управления Шевченко
На место Шевченко, занимавшего пост начальника мобилизационного управления Петербурга, назначен его первый заместитель Буянов
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: gov.spb.ru)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил начальника мобилизационного управления городской администрации Виктора Шевченко.

«С 17 октября на эту должность назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника управления», — сообщается на сайте администрации Петербурга.

В Петербурге продолжаются мобилизационные мероприятия. К 30 сентября в городе было призвано 30% от установленного плана, сообщал заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга Ильфат Абзалов.

В рамках мобилизационных мероприятий в Петербурге повестки вручали в том числе мужчинам, которые приходили получать загранпаспорт. Те, кто после получения первой повестки не явились военкомат и не предоставили данные о себе, получали повторные повестки от полиции в жилых комплексах: группы «оповещения», как их назвали в городской администрации, дежурили на первых этажах подъездов.

Об ошибках в ходе призыва губернатор Александр Беглов, который является главой призывной комиссии по частичной мобилизации, предложил сообщать ему лично в соцсети «ВКонтакте». По данным пресс-службы городских судов, к 12 октября поступило десять исков, оспаривающих решения о призыве в рамках частичной мобилизации. Среди прочего истцы сослались на то, что военная служба противоречит убеждениям, что у них имеются проблемы со здоровьем или они находятся в непризывном возрасте.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
мобилизация Санкт-Петербург увольнение Александр Беглов Военная операция на Украине
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