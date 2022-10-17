Беглов уволил главу мобилизационного управления Петербурга

На место Шевченко, занимавшего пост начальника мобилизационного управления Петербурга, назначен его первый заместитель Буянов

Александр Беглов (Фото: gov.spb.ru)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил начальника мобилизационного управления городской администрации Виктора Шевченко.

«С 17 октября на эту должность назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника управления», — сообщается на сайте администрации Петербурга.

В Петербурге продолжаются мобилизационные мероприятия. К 30 сентября в городе было призвано 30% от установленного плана, сообщал заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга Ильфат Абзалов.

В рамках мобилизационных мероприятий в Петербурге повестки вручали в том числе мужчинам, которые приходили получать загранпаспорт. Те, кто после получения первой повестки не явились военкомат и не предоставили данные о себе, получали повторные повестки от полиции в жилых комплексах: группы «оповещения», как их назвали в городской администрации, дежурили на первых этажах подъездов.

Об ошибках в ходе призыва губернатор Александр Беглов, который является главой призывной комиссии по частичной мобилизации, предложил сообщать ему лично в соцсети «ВКонтакте». По данным пресс-службы городских судов, к 12 октября поступило десять исков, оспаривающих решения о призыве в рамках частичной мобилизации. Среди прочего истцы сослались на то, что военная служба противоречит убеждениям, что у них имеются проблемы со здоровьем или они находятся в непризывном возрасте.