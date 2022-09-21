Путин поручил определить статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР

Правительство приравняет бойцов частично признанных Донецкой и Луганской народных республик к российским военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении.

«Правительству, Минобороны мною уже были даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольца, а также бойцов ДНР и ЛНР. Он должен быть таким же, как у кадровых военных российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии», — сказал Путин.

Он отметил, что особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением.

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