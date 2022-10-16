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СК завел уголовное дело после стрельбы на белгородском полигоне

СК завел уголовное дело из-за теракта на полигоне в Белгородской области
Статья, по которой возбуждено дело, не уточняется. 15 октября двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу на полигоне в Белгородской области. Погибли 11 человек, 15 ранены, стрелявших ликвидировали
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет открыл уголовное дело «по факту преступных действий в Белгородской области», сообщается в телеграм-канале ведомства без уточнения статьи.

Накануне Минобороны заявило, что на полигоне Западного военного округа произошел теракт: двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу, погибли 11 человек, 15 ранены.

В ведомстве уточнили, что стрельба произошла во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которых готовили к участию в спецоперации на Украине. Нападавшие обстреляли личный состав из стрелкового оружия и сами были убиты ответным огнем.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что среди погибших нет жителей Белгородской области, «погибли и ранены многие военнослужащие». По данным Mash, погибшие — добровольцы из Брянской области.

«Коммерсантъ» писал, что уголовное дело о стрельбе возбуждено по ст. 105 УК («Убийство»), но к ней могут добавить и ст. 205 («Теракт»).

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
СК Белгород Вячеслав Гладков стрельба теракт уголовное дело
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