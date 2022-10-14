ЛНР и Украина обменялись пленными
Луганская народная республика (ЛНР) и Украина произвели обмен пленными, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. В ЛНР вернули десять военнослужащих Народной милиции.
«ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились десять военнослужащих Народной милиции ЛНР», — сказала Сердюкова.
По ее словам, освобожденные из плена военнослужащие проходят курс реабилитации, с ними работают врачи и психологи.
Накануне об обмене пленными сообщало российское Минобороны. По данным ведомства, в результате обмена в Россию вернулись 20 российских военных.
Информацию об обмене также подтвердил Киев. Как написал в своем телеграм-канале глава офиса президента Андрей Ермак, Украина получила 14 военных ВСУ, четырех бойцов теробороны, одного нацгвардейца и одного военного моряка.
11 октября Киев также сообщал о еще одном обмене: по словам Ермака, Москва вернула 32 военнослужащих и тело одного гражданина Израиля. Россия об этом обмене не сообщала.
Крупный обмен пленными состоялся в конце сентября. Тогда Минобороны России сообщало, что в результате сложного переговорного процесса с территории Украины были возвращены 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР.
Пятьдесят шестым был украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, кум президента Владимира Путина. На Украине против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. После начала спецоперации, как сообщало МВД Украины, политик сбежал из-под ареста, но впоследствии был задержан. Украинской стороне в результате обмена были переданы 215 человек, говорил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.