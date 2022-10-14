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ЛНР и Украина обменялись пленными

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила об обмене военнопленными с Украиной
В результате переговоров с Украиной в Луганскую народную республику вернулись 10 военнослужащих Народной милиции. Накануне Москва и Киев сообщили об обмене по схеме 20 на 20 военных
Виктория Сердюкова
Виктория Сердюкова (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Луганская народная республика (ЛНР) и Украина произвели обмен пленными, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. В ЛНР вернули десять военнослужащих Народной милиции.

«ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились десять военнослужащих Народной милиции ЛНР», — сказала Сердюкова.

По ее словам, освобожденные из плена военнослужащие проходят курс реабилитации, с ними работают врачи и психологи.

Накануне об обмене пленными сообщало российское Минобороны. По данным ведомства, в результате обмена в Россию вернулись 20 российских военных.

Информацию об обмене также подтвердил Киев. Как написал в своем телеграм-канале глава офиса президента Андрей Ермак, Украина получила 14 военных ВСУ, четырех бойцов теробороны, одного нацгвардейца и одного военного моряка.

11 октября Киев также сообщал о еще одном обмене: по словам Ермака, Москва вернула 32 военнослужащих и тело одного гражданина Израиля. Россия об этом обмене не сообщала.

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Крупный обмен пленными состоялся в конце сентября. Тогда Минобороны России сообщало, что в результате сложного переговорного процесса с территории Украины были возвращены 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР.

Пятьдесят шестым был украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, кум президента Владимира Путина. На Украине против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. После начала спецоперации, как сообщало МВД Украины, политик сбежал из-под ареста, но впоследствии был задержан. Украинской стороне в результате обмена были переданы 215 человек, говорил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
ЛНР Украина обмен военнопленных
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