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Рогов назвал условие для перезапуска Запорожской АЭС

Рогов: Запорожскую АЭС невозможно перезапустить, пока не отодвинут линию соприкосновения

Перезапуск Запорожской АЭС невозможен из-за близости линии соприкосновения, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если говорить о ближайшем времени, я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков Зеленского», — сказал он и добавил, что перед перезапуском нужно восстановить линии электропередачи.

В то же время, по его словам, на станции «все налаживается», по российским стандартам подписываются договоры с работниками, идет работа «по наведению порядка».

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

Южная и центральная части территории Запорожской области контролируются российской стороной с марта. В конце февраля Минобороны заявило о взятии под контроль города Энергодара, где и расположена ЗАЭС. После этого местные власти неоднократно сообщали об обстрелах станции с украинской стороны. Киев обвинял в обстрелах Россию.

На фоне обстрелов происходило отключение работавших блоков станции — сначала пятого, затем шестого. 11 сентября, после отключения последнего, была полностью остановлена работа станции. До этого Рогов сообщал, что Украина в одностороннем порядке перестала принимать энергию с АЭС.

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После того как Запорожская область по итогам референдума вошла в состав России, президент Владимир Путин поручил правительству принять объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность. Было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция», Росимуществу поручено утвердить устав предприятия и назначить гендиректора.

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Запорожская АЭС Запорожская область Владимир Рогов Военная операция на Украине перезапуск
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