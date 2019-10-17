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Политика ,  
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Анкара назвала условие полного прекращения операции в Сирии
«Это не перемирие, мы делаем перерыв», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу
Мевлют Чавошоглу (Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters)

Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавошоглу сделал заявление в связи с появившимися сообщении о приостановке операции Анкары на севере Сирии.

«Это не перемирие. Перемирие достигается между двумя сторонами. Мы прерываем операцию, чтобы представители «Отрядов народной самообороны» (YPG) вышли из зоны безопасности», — сказал Чавушоглу, слова которого приводит Haberturk. «Мы остановим операцию, как только они покинут это зону», — добавил министр.

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Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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