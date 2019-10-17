Политика , 17 окт, 21:59
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Анкара назвала условие полного прекращения операции в Сирии
«Это не перемирие, мы делаем перерыв», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу
Мевлют Чавошоглу
Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавошоглу сделал заявление в связи с появившимися сообщении о приостановке операции Анкары на севере Сирии.
«Это не перемирие. Перемирие достигается между двумя сторонами. Мы прерываем операцию, чтобы представители «Отрядов народной самообороны» (YPG) вышли из зоны безопасности», — сказал Чавушоглу, слова которого приводит Haberturk. «Мы остановим операцию, как только они покинут это зону», — добавил министр.
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