СМИ узнали об исключении двух прокуроров из команды Роберта Мюллера

Два сотрудника американского Минюста исключены из состава команды специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование якобы вмешательства России в президентские выборы Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом заявил официальный представитель аппарата спецпрокурора Питер Карр, сообщает Fox News.

По его словам, команду Мюллера уже покинул прокурор Брэндон Ван Грэк. Он, как отметил Карр, вернулся к исполнению своих обязанностей в отделе национальной безопасности Министерства юстиции.

Также представитель аппарата Мюллера рассказал, что в октябре команду спецпрокурора покинет прокурор Кайл Фрини; он вернется в отдел по борьбе с отмыванием денег.

Расследование дела о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года в США и связях штаба Трампа с российскими властями ведется с начала 2017 года. С мая прошлого года этим расследованием с целью установить, имел ли место сговор между штабом Трампа и Россией, занимается Роберт Мюллер.



В результате работы Мюллера Полу Манафорту, который некоторое время возглавлял штаб Трампа, было предъявлено обвинение, однако Россия в нем не фигурировала. Манафорта обвинили в утаивании доходов от работы в интересах бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Помимо этого в феврале Министерство юстиции США предъявило обвинения 13 россиянам, которые работали на «фабрике троллей», связанной с Евгением Пригожиным. Сотрудники «фабрики» покупали в Facebook и YouTube политическую рекламу и пытались организовать митинги в США. В середине лета Мюллер выдвинул обвинение 12 россиянам, которых в Соединенных Штатах назвали офицерами главного управления Генштаба ВС России. Как считает американский Минюст, они участвовали в атаке на сервера структур Демократической партии США, которая привела к утечке документов.