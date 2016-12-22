Посол Швеции сообщил о риске закрытия шведской «дочки» UC Rusal

Шведская «дочка» UC Rusal — Kubikenborg Aluminum AB — из-за угрозы вторичных санкций оказалась на грани закрытия, рассказал посол Швеции в России Петер Эриксон. По его словам, такого эффекта от санкций США никто не ожидал

Петер Эриксон (Фото: Павел Головкин / Reuters)

Из-за риска вторичных санкций оказалось на грани закрытия дочернее предприятие UC Rusal в Швеции Kubikenborg Aluminum AB. Об этом рассказал в интервью «РБК Екатеринбург» посол Швеции в России ​Петер Эриксон.

«Если быть честным и откровенным, то санкции США в отношении компании UC Rusal Олега Дерипаски оказались непредсказуемы и их последствия для шведских предприятий могут быть значительными. Kubikenborg Aluminum, «дочка» «Русала» в Швеции, находится на грани закрытия из-за вторичных санкций», — рассказал Эриксон.

По словам посла, проблемы шведского предприятия стали полной неожиданностью. «Это не было целью американских властей, но так получилось, потому что экономика глобальна. И для нас, и для вас это было непредсказуемо», — пояснил он.

По словам Эриксона, большинство шведских компаний начали работать с Россией в 90-е годы и открывали свои представительства задолго до того, как были введены антироссийские санкции. «У нас нет сведений, что какие-то шведские производители уходят с российского рынка», — добавил он.

Шведская компания Kubikenborg Aluminium AB была основана в 1942 году, однако в настоящее время работает как дочернее предприятие US Rusal. Произведенный на заводе компании алюминий используется в автомобильной, строительной и упаковочной промышленности. Компания базируется в шведском городе Сундсвалль.

Санкции против Олега Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля. В министерстве позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если тот откажется от контроля над компаниями. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal.

Неамериканские компании и банки, сотрудничающие с фигурантами санкционного списка США, могут попасть под так называемые вторичные санкции ​за «значительные» сделки с компаниями из списка Минфина. Им могут угрожать штрафы и другие ограничения.