Mehr сообщил о ранении посла Ирана при взрыве пейджера в Ливане

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани был ранен в результате взрыва пейджера в Бейруте, сообщают источники иранского агентства Mehr.

По их данным, это была «массированная кибератака» Израиля в Ливане и Сирии.

До этого Reuters и Al Jazeera сообщили о взрыве пейджеров у сотен членов ливанской группировки «Хезболла».

Video

Материал дополняется.