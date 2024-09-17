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Политика ,  
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Mehr сообщил о ранении посла Ирана при взрыве пейджера в Ливане

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани был ранен в результате взрыва пейджера в Бейруте, сообщают источники иранского агентства Mehr.

По их данным, это была «массированная кибератака» Израиля в Ливане и Сирии.

До этого Reuters и Al Jazeera сообщили о взрыве пейджеров у сотен членов ливанской группировки «Хезболла».

Mehr сообщил о ранении посла Ирана при взрыве пейджера в Ливане
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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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