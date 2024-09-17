WSJ узнала, что взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавней партии

Пейджеры, взорвавшиеся у сотен членов «Хезболлы», были из новой партии, группировка получила их недавно, пишут WSJ и Reuters. По последним данным Минздрава Ливана, пострадали почти 2,8 тыс. человек, погибли восемь

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Взорвавшиеся у членов ливанской группировки «Хезболла» пейджеры были из новой партии, которую движение получило в последние дни, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Три источника в службе безопасности рассказали Reuters, что «Хезболла» получила устройства в последние месяцы.

Представитель группировки заявил WSJ, что пейджеры имели «сотни боевиков», и предположил, что вредоносное программное обеспечение могло привести к нагреву и взрыву устройств. По его словам, некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.

Взрывы в Ливане прогремели около 15:30 по местному времени (совпадает с московским), сообщила «Хезболла». По последним данным, пострадали 2750 человек, заявили в ливанском Минздраве. Еще восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Группировка сообщала о погибшей девочке. Источники Al Hadath сообщали, что погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара.

При взрыве пейджера пострадал посол Ирана в Бейруте Моджтаб Амани, его госпитализировали с «несерьезным ранением». Mehr сообщало, что были ранены еще двое сотрудников иранского посольства.

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Группировка возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Израильские власти официально не комментировали произошедшее, The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ пишет, что офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху потребовал от всех министров отказаться от комментариев.