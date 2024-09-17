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Палестино-израильский конфликт ,  
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WSJ узнала, что взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавней партии

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Пейджеры, взорвавшиеся у сотен членов «Хезболлы», были из новой партии, группировка получила их недавно, пишут WSJ и Reuters. По последним данным Минздрава Ливана, пострадали почти 2,8 тыс. человек, погибли восемь
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Взорвавшиеся у членов ливанской группировки «Хезболла» пейджеры были из новой партии, которую движение получило в последние дни, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Три источника в службе безопасности рассказали Reuters, что «Хезболла» получила устройства в последние месяцы.

Представитель группировки заявил WSJ, что пейджеры имели «сотни боевиков», и предположил, что вредоносное программное обеспечение могло привести к нагреву и взрыву устройств. По его словам, некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.

По всему Ливану взорвались пейджеры «Хезболлы». Спецэфир телеканала РБК
Политика

Взрывы в Ливане прогремели около 15:30 по местному времени (совпадает с московским), сообщила «Хезболла». По последним данным, пострадали 2750 человек, заявили в ливанском Минздраве. Еще восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Группировка сообщала о погибшей девочке. Источники Al Hadath сообщали, что погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара.

При взрыве пейджера пострадал посол Ирана в Бейруте Моджтаб Амани, его госпитализировали с «несерьезным ранением». Mehr сообщало, что были ранены еще двое сотрудников иранского посольства.

WSJ узнала, что взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавней партии
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Группировка возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Израильские власти официально не комментировали произошедшее, The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ пишет, что офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху потребовал от всех министров отказаться от комментариев.

«Хезболла» («Хезболлах», араб. حزب الله, буквально — «партия Бога») — шиитское движение и военно-политическая организация в Ливане, возникшая в 1982 году как повстанческое движение политизированной шиитской молодежи. Руководящую роль в ее создании играли иранские инструкторы из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые организовали сеть тренировочных лагерей в долине Бекаа. Ее главной целью была объявлена борьба с израильской оккупацией юга Ливана (Израиль вводил войска в страну в 1978 и 1982 годах для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками).

Организация признана террористической в Израиле, США, Великобритании, Канаде. В некоторых странах, включая государства ЕС, Австралию и Новую Зеландию, считают террористическим только боевое крыло движения — «Исламское сопротивление Ливана». Это одни из крупнейших и хорошо оснащенных негосударственных вооруженных сил в мире. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в 2021 году заявил о 100 тыс. подготовленных бойцов, но США оценивают численность армии «Хезболлы» более скромно — в 40–50 тыс. боевиков.

После начала войны Израиля и ХАМАС лидер «Хезболлы» назвал реальной вероятность полномасштабного конфликта Израиля с Ливаном и посоветовал израильской армии действовать осторожно на ливанском фронте. Также участились приграничные обстрелы между Ливаном и Израилем.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Ливан Хезболла пейджер Израиль
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По всему Ливану взорвались пейджеры «Хезболлы». Спецэфир телеканала РБК
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Посол Ирана был ранен при взрыве пейджера в Ливане
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Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеров
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