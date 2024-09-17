WSJ узнала, что взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавней партии
Взорвавшиеся у членов ливанской группировки «Хезболла» пейджеры были из новой партии, которую движение получило в последние дни, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Три источника в службе безопасности рассказали Reuters, что «Хезболла» получила устройства в последние месяцы.
Представитель группировки заявил WSJ, что пейджеры имели «сотни боевиков», и предположил, что вредоносное программное обеспечение могло привести к нагреву и взрыву устройств. По его словам, некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что устройства нагреваются, и избавились от них, прежде чем они взорвались.
Взрывы в Ливане прогремели около 15:30 по местному времени (совпадает с московским), сообщила «Хезболла». По последним данным, пострадали 2750 человек, заявили в ливанском Минздраве. Еще восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Группировка сообщала о погибшей девочке. Источники Al Hadath сообщали, что погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара.
При взрыве пейджера пострадал посол Ирана в Бейруте Моджтаб Амани, его госпитализировали с «несерьезным ранением». Mehr сообщало, что были ранены еще двое сотрудников иранского посольства.
Группировка возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Израильские власти официально не комментировали произошедшее, The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ пишет, что офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху потребовал от всех министров отказаться от комментариев.
«Хезболла» («Хезболлах», араб. حزب الله, буквально — «партия Бога») — шиитское движение и военно-политическая организация в Ливане, возникшая в 1982 году как повстанческое движение политизированной шиитской молодежи. Руководящую роль в ее создании играли иранские инструкторы из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые организовали сеть тренировочных лагерей в долине Бекаа. Ее главной целью была объявлена борьба с израильской оккупацией юга Ливана (Израиль вводил войска в страну в 1978 и 1982 годах для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками).
Организация признана террористической в Израиле, США, Великобритании, Канаде. В некоторых странах, включая государства ЕС, Австралию и Новую Зеландию, считают террористическим только боевое крыло движения — «Исламское сопротивление Ливана». Это одни из крупнейших и хорошо оснащенных негосударственных вооруженных сил в мире. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в 2021 году заявил о 100 тыс. подготовленных бойцов, но США оценивают численность армии «Хезболлы» более скромно — в 40–50 тыс. боевиков.
После начала войны Израиля и ХАМАС лидер «Хезболлы» назвал реальной вероятность полномасштабного конфликта Израиля с Ливаном и посоветовал израильской армии действовать осторожно на ливанском фронте. Также участились приграничные обстрелы между Ливаном и Израилем.
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